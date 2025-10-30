Tommaso Merighi è morto, addio al regista bolognese di 31 anni

Bologna, 30 ottobre 2025 - L’annuncio, dolorosissimo, arriva dalla pagina social di Cinemovel. Il giovane regista bolognese, Tommaso Merighi, è morto a 31 anni a causa di una malattia. “Lo abbiamo visto crescere e diventare un giovane uomo talentuoso con cui condividevamo sogni e passioni - scrivono su Facebook -. Tommaso, sei stato tra i più amati compagni di viaggio e vogliamo pensare che continuerai a muoverti con noi, nel buio di ogni proiezione e nella luce che si accende sullo schermo. Perché ovunque andremo, ci sarà sempre una sedia in platea e un posto in carovana dedicato a te”. L’ultimo film a cui aveva lavorato è “Allacciate le cinture, il viaggio di Io, Capitano in Senegal”. Il documentario seguiva la proiezione itinerante del film di Matteo Garrone nei villaggi e nelle scuole del Senegal attraverso l’incontro tra il film e il pubblico locale. Dopo il diploma scientifico Merighi aveva iniziato a frequentare l'Università di Lettere e Beni Culturali a Bologna.

In quel periodo ha realizzato videoclip per gruppi musicali emergenti. Nel 2018 si era iscritto al Centro Sperimentale di Cinematografia di Milano per formarsi come regista, dirigendo spot per start up e realtà sociali. Il reportage ‘Il ritorno del lupo’, realizzato con Niccolò Barca nel 2023 ha vinto il premio Rai al Trento Film Festival.

A maggio di quest’anno ‘Allacciate le cinture’, prodotto da Cinemovel con Rai Cinema e Fondazione Lam, era stato presentato al Cinema Modernissimo. ”Un traguardo incredibile - aveva raccontato Tommaso Merighi sulle pagine del Carlino Bologna - che ci riempie di orgoglio. Credo che il Modernissimo sia una degna cornice per un lavoro così prezioso”. Il documentario di Merighi non era solo un dietro le quinte delle proiezioni, ma un vero e proprio racconto del potere del cinema come veicolo di trasformazione e consapevolezza. “La nostra regola è stata quella di non aspettarci nulla - aveva detto in occasione della presentazione al pubblico -, di essere pronti e accogliere qualsiasi istanza perché potesse essere elaborata, ma non maneggiata, perché venisse ascoltata nella sua originalità. Questo è stato il nostro approccio, spogliarci di ogni nostro preconcetto, nel bene o nel male, per poter essere al servizio dell’autenticità delle persone e delle loro voci, per raccogliere parte di questa esperienza dolorosa, una partenza verso l’ignoto”.