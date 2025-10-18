Tommaso Orlando, guantoni d’argento in Europa

Giovani campioni di pugilato crescono, in alto Reno. Il 15 ottobre, in palestra a Castel di Casio (nella foto), l’amministrazione comunale guidata da Daniele Bertacci ha festeggiato la medaglia d’argento che Tommaso Orlando si è aggiudicato di recente. Il 17enne si è laureato vice campione europeo under 19 nei 50 kg al termine della competizione che si è svolta in repubblica ceca, dove ha perso la finale contro il diciannovenne azero Bilalhabashi Nazarov.

"Ci abbiamo tenuto – chiarisce il sindaco Bertacci – a celebrare lo straordinario risultato di Tommaso, talento assoluto nella sua categoria. Questa medaglia è l’ennesima dimostrazione del livello della pugilistica alto Reno Michele Adduci guidata da Emanuele Orlando, padre e allenatore di Tommaso. Questa realtà è un’eccellenza sportiva di cui siamo orgogliosi". La pugilistica Michele Adduci, che si trova in località Berzantina, è stata fondata dallo stesso Orlando una ventina di anni fa e, da allora, non ha mai smesso di sfornare atleti di talento. Frequentata da una cinquantina di pugili e aspiranti, tra bambini e adulti, offre un servizio sportivo riconosciuto a livello nazionale. Attualmente sono quattro gli atleti di punta che si allenano sul ring di Castel di Casio. Tra loro il 24enne supermassimo Diego Lenzi che ha partecipato alle olimpiadi 2024, lo stesso Tommaso, la sorella Sofia Orlando quattro volte campionessa italiana e il cubano Angelo Morejon, campione del mediterraneo e 28° nel ranking mondiale dei massimi.

"In montagna lavoriamo benissimo – racconta Emanuele Orlando – come dimostrano i risultati che otteniamo. Però, qualche volta dal territorio e dal tessuto produttivo, mi aspetterei un po’ più di supporto economico. Le prossime tappe di Tommaso? Adesso, dopo una stagione molto intensa, credo che si godrà il risultato e un po’ di riposo".

Fabio Marchioni