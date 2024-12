Tommaso Ragno: dal successo di 'Vermiglio' al teatro con Kafka

Per Tommaso Ragno questo è un momento fortunato: l’inatteso successo di un ‘piccolo’ film come ‘Vermiglio’ premiato a Venezia, la partecipazione a ‘Iddu’ con Toni Servillo e Elio Germano, l’imminente uscita sul grande schermo della nuova opera storica di Roberto Andò ‘L’abbaglio’ dove interpreta Giuseppe Garibaldi. Ma, spiega lui smorzando gli entusiasmi, "il vero successo, al di là di episodi fortunati, è essere riuscito a fare il mio lavoro". E aggiunge: "Ho avuto fortuna a intraprendere, fra alti e bassi, il mestiere che amo. Per me parla quello che ho fatto e il percorso che ho seguito. Non faccio distinzione fra prosa, cinema o serie tv. Sono contento di stare ovunque riesco a manifestare il mio talento".

In questi mesi Ragno è tornato al teatro, dove in passato è stato diretto da maestri assoluti come Luca Ronconi, Carlo Cecchi o Massimo Castri, con una raffinata prova d’interprete incentrata su un racconto datato 1917 di Franz Kafka intitolato ‘Una relazione per l’accademia’. Lo vedremo giovedì 12 alle 20,30 al San Filippo Neri (ingresso gratuito). È la storia di una scimmia catturata in un Paese lontano e trasportata in Europa: si chiama Pietro e presto viene definita ‘il Rosso’ perché durante l’aggressione dei cacciatori è stata ferita in modo sanguinoso al volto. Pietro capisce che per sopravvivere dovrà imparare a imitare gli uomini, diventando via via sempre più simile a loro. Quando, dopo cinque anni, gli antropologi inviteranno l’uomo-scimmia a esporre la propria storia all’accademia troveranno una creatura calma, riflessiva, ironica capace di raccontare la sua vicenda con malinconia e rabbia. Una metamorfosi che sa di sconfitta. Curiosamente da questo testo è stato tratto in questo periodo un altro spettacolo teatrale diretto da Luca Marinelli e interpretato da Fabian Jung.

Ragno, uno scrittore del vaglio di Elias Canetti diceva che gli spiaceva morire perché non avrebbe più potuto leggere Kafka. Lei perché ha scelto questa figura?

"La risposta più sincera è perché mi piace. Ci sono autori che ti accompagnano nella vita e che diventano un modo di guardare il mondo. Kafka è tutt’altro che uno scrittore elitario, complesso e introverso e possiede un forte senso della realtà. Lo definirei un veggente che riesce a sopportare la visione dell’esistenza. Io non ho nessuna idolatria nei suoi confronti, lo sento semplicemente vicino".

Lo spettacolo è una partitura da leggere ad alta voce anche nel segno dell’ironia?

"L’ironia è racchiusa nello stile di una prosa cristallina. La storia di questa ex scimmia, posta davanti a un’accademia che potrebbe essere un tribunale, svela un animale che ha represso la propria natura per diventare altro. Pietro poteva scegliere fra il giardino zoologico, ovvero la gabbia che porta al manicomio, e il varietà. Ha preferito il varietà. Il cammino verso la civilizzazione conduce alla follia".

C’è una morale in tutto questo?

"Nessun moralismo. L’ex scimmia per poter sopravvivere non ha tentato la fuga, non ha cercato la libertà. Ha trovato una via d’uscita, come succede a tutti nella vita quotidiana".