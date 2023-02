Tonelli: "Dalle gallerie ai locali, sarà una festa"

"Il ritorno di Arte Fiera nelle sue date storiche è una notizia importantissima non solo per il mondo dell’arte e della cultura, o per i collezionisti nazionali e internazionali, ma per l’intera città. E’ una festa". E’ soddisfatto Giancarlo Tonelli, direttore di Confcommercio Ascom, nel presentare il ricco pacchetto di iniziative pensato dall’associazione dei commercianti in vista della settimana dell’arte sotto le Due Torri. Un ventaglio di offerte che vedrà il proprio culmine, come da tradizione, nella Notte Bianca di sabato, quando le attività presenteranno incontri e iniziative al proprio interno, ospiteranno artisti, organizzeranno incontri estendendo il proprio orario di apertura e invitando i bolognesi a trascorrere qualche ora all’insegno del buon gusto e della meraviglia. Non solo, perché Confcommercio Ascom scende in campo in prima linea e racconta i retroscena di queste giornate così intense e ricche di via vai: "Avvertiamo una presenza significativa per quanto riguarda le prenotazioni negli alberghi e nelle nostre strutture - racconta ancora Tonelli -, oltre all’afflusso nei negozi e negli esercizi commerciali. Come omaggio da parte dei nostri ristoratori, in queste giornate l’orario di attività delle cucina sarà esteso fino a mezzanotte. Questo per permettere a tutti di godere della giusta atmosfera anche durante il ‘dopo fiera’". Insomma, ce n’è per tutti i gusti: dalle gallerie d’arte moderna e contemporanea, che propongono un articolato percorso fatto di mostre e progetti dentro le proprie sedi, agli antiquari bolognesi impegnati a illustrare il proprio lavoro, fino a tutte le altre iniziative. Sabato, come se non bastasse, la città è pronta a splendere più che mai e a illuminarsi nella sua serata più magica: "Ringrazio BolognaFiere, così come Simone Menegoi ed Enea Righi, per l’ottimo lavoro fatto: ho visto un miglioramento della kermesse sotto tutti i punti di vista, e la conferma si vede dalle presenze e dall’attenzione che stiamo ricevendo in questo periodo. Il focus sarà ovviamente durante la Notte Bianca, che si incrocia alla perfezione con una manifestazione così importante, sia per quanto riguarda il pubblico interessato agli acquisti, che per quanto riguarda tutti gli altri appassionati. Aspettiamo la più bella e importante nottata culturale della nostra città… Anzi, di tutto il Paese. Siamo orgogliosi, soddisfatti e contenti". Tutte le informazioni, gli orari e gli appuntamenti sono disponibili anche all’indirizzo online: www.ascom.bo.it20230131iniziative-associati-confcommercio-art-city-white-night-2023. Francesco Moroni