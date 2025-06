Tonelli: "La politica non si divida. La lotta al degrado deve unire"

Una piazza che balla, che ascolta musica e che unisce i cittadini allontana il degrado da una zona, quella di XX Settembre, altamente problematica. È questo l’obiettivo?

"Sì. Si inserisce all’interno delle iniziative a seguito del fatto che abbiamo vinto il bando del Comune, finanziato dal ministero dell’Interno, per combattere il degrado e la presenza di spacciatori in piazza XX Settembre", risponde Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna.

Quali sono state le altre iniziative attuate nella piazza?

"Abbiamo iniziato il 24 gennaio con la gestione e sono state attuate alcune iniziative per restituire questo spazio ai cittadini e alle famiglie. Come quella con trenta associazioni del volontariato, in collaborazione con Emil Banca, che hanno illustrato le tante cose che fanno. Poi abbiamo avuto la Polizia di Stato e i Carabinieri che hanno illustrato tutte le loro attività, come si organizzano, spiegato le operazioni, ad esempio, antitruffa, quindi tutte le attività che svolgono rivolte alle persone. È stata poi collocata una giostrina stabile e un pubblico esercizio per un minimo servizio di ristoro".

Con l’estate ci saranno più eventi?

"Certo, con l’arrivo della bella stagione abbiamo pensato a iniziative che diano un segnale forte per allontanare gli spacciatori e i loro clienti. E la sera del 17 giugno iniziamo con la serata di ballo per tutti: abbiamo già l’adesione del sindaco Lepore, del prefetto Ricci, del comandante dei carabinieri Bramato, del questore Sbordone, della Guardia di finanza. Abbiamo invitato anche tutta la politica".

Qual è il messaggio?

"La sicurezza e il controllo del territorio devono essere questioni che uniscono tutti, fuori da ogni contesto di diatriba".

Ci saranno altri eventi a breve?

"Sì, ce ne saranno: li stiamo predisponendo per il mese di luglio".

Quali sono le altre zone dove queste iniziative devono essere attuate, secondo il suo parere?

"Siamo stati due giorni fa ai Giardini Fava per inaugurare la stagione estiva e siamo intenzionati a proseguire. Un’altra zona che riteniamo meriti attenzioni di questo tipo è quella del Pilastro. Il 9 luglio organizzeremo anche lì una serata simile a quella del 17 giugno in piazza XX Settembre".

