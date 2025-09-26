’Toni, mio padre’: Anna Negri presenta il doc

È il film di Anna Negri, Toni, mio padre, l’evento speciale del primo giorno di Archivio Aperto, che si apre oggi (va avanti fino al 30 settembre) e che avrà varie sedi per proiezioni e incontri. La proiezione sarà alle 21,45 al Modernissimo e alla fine vedrà la presenza della regista che ha lavorato tre anni sul documentario dove c’è un ampio uso di filmati di famiglia, alcuni dei quali arrivati proprio dagli archivi della Fondazione bolognese Home Movies, primo archivio in Italia dedicato interamente alla conservazione, al restauro e alla valorizzazione del patrimonio filmico e audiovisivo privato e del cinema amatoriale. Il materiale ’vintage’ segue e approfondisce – tra cronologia e digressioni "che sono flusso di coscienza"–, l’asse portante del film, ovvero un lungo dialogo di Anna Negri col padre, girato a Venezia negli ultimi suoi anni di vita dal documentarista Stefano Savona. A un certo punto lei chiede a lui: "Perché faccio questo film?". E lui, in risposta: "Ho più interesse a conoscere te che riconoscere me". Fino al momento in cui la regista ha deciso di prendere in mano la vita del padre, nessuno aveva mai raccontato una vita così "straordinaria per la storia italiana, seppure tanto divisiva".

Professore di Scienze Politiche a Padova e uno dei leader della contestazione degli anni Settanta, tra i fondatori di Potere Operaio e Autonomia Operaia, due importanti gruppi operaisti della sinistra extraparlamentare dei quali fu uno dei massimi teorici ed ideologi, Negri – nato nel 1933 e mancato nel 2023 – fu accusato di essere il capo occulto del terrorismo rosso italiano e prosciolto dopo quattro anni di prigione e quindici di esilio.

"Il mio dialogo con lui – racconta Anna Negri, 60 anni – è iniziato con quella che mio padre credeva fosse una sua celebrazione, ma poi è diventato motivo di chiarimento, con un livello di conflitto molto alto che si è poi rivelato un escamotage drammaturgico interessante perché in realtà quello di cui si parlava era come la grande storia fosse entrata nella piccola storia della nostra famiglia, come tutti noi avessimo reagito e come non ci fosse mai stato un momento in cui avevamo fatto un passo indietro e guardato quello che ci era successo". E poi: "In mio padre e nell’atmosfera di quegli anni vedo una straordinaria urgenza di mettersi totalmente in gioco, anche con irriverenza, ciò che oggi si è un po’ perduto". Archivio Aperto sceglie per la diciottesima edizione il tema guida Time of liberations e il direttore di Home Movies, Paolo Simoni, afferma di sentire sempre più il suo lavoro come "una forma di resistenza" e un modo per ricodificare la memoria, perché "restare nel passato può aiutare a cambiare il presente". Cuore del programma è l’omaggio alla figura di Marinella Pirelli, artista visiva e filmaker sperimentale, ospiti d’onore la scrittrice Judith Koelemeijr e la filmaker sperimentale Rose Lowdre. Da segnalare il concorso internazionale con 21 opere basate sul riutilizzo di materiali d’archivio e in particolare Holofication di Michal Kosakowski, kolossal che esplora la rappresentazione cinematografica della Shoah attraverso un vertiginoso montaggio di film di finzione e Videoheaven di Alex Ross Perry, montaggio enciclopedico sulla storia dei videonoleggi e della cinefilia analogica.