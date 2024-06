Tonino Lamborghini e la sentenza per diffamazione: Flavia Borzone assolta

Bologna, 17 giugno 2024 – Assolta perché il fatto non costituisce reato. È questa la decisione della giudice Anna Fiocchi nel processo che vedeva imputata Flavia Borzone, 36 anni, con l’accusa di diffamazione nei confronti di Tonino Lambroghini.

Con la stessa accusa era imputata anche la mamma di Flavia, Rosalba Colosimo, che è stata invece condannata al pagamento di una multa di mille euro con sospensione condizionale della pena. Lo ha deciso la giudice Anna Fiocchi, accogliendo dunque solo in parte le richieste dei difensori delle due donne e della Procura, che aveva chiesto l'assoluzione per entrambe ritenendo le prove insufficienti o contraddittorie.

“È solo la prima di tante vittorie”, è il commento di Borzone poco dopo la lettura della sentenza. La 36enne era difesa dall’avvocato Carlo Zauli, mentre la madre era assistita dai legali Gian Maria Romanello e Sergio Culiersi. Tonino Lamborghini, non presente in aula, è rappresentato dal professore Mauro Bernardini.

La Borzone, 36 anni, sostiene di essere figlia dell'imprenditore, ed era finita a processo assieme alla madre per le dichiarazioni rilasciate sull'argomento in un'intervista a un settimanale e in un programma televisivo condotto da Barbara D'Urso. E proprio per l'intervista rilasciata a D'Urso, che i suoi difensori Sergio Culiersi e Gian Maria Romanello hanno dipinto come una sorta di 'imboscata', Colosimo è stata condannata.