Top Impianti inaugura la sede L’assessore Garagnani: "Siamo un territorio che attrae"

Top Impianti inaugura la filiale di Ozzano. Dopo la sede principale di Ferrara, Top Impianti ha inaugurato nei giorni scorsi la nuova filiale di Ozzano in via San Cristoforo nei locali che avevano ospitato, fino a qualche mese fa, il bar Sottosopra ora trasferitosi in altri spazi, ma sempre in paese.

"Da un po’ cercavamo i locali giusti per aprire una nostra sede nel Bolognese – dice il titolare Giuseppe Binetti –, ed ampliare la nostra clientela. Per un po’ di tempo siamo stati a San Lazzaro, ma la situazione e la logistica dei locali non rispondeva alle nostre esigenze, per cui abbiamo continuato la ricerca che si è interrotta nel momento in cui abbiamo visitato i locali di Ozzano in via San Cristoforo. Non abbiamo avuto il minimo dubbio nel trasferire ad Ozzano la sede e farne la nostra filiale di riferimento nell’area bolognese. La collocazione è strategica per noi, fronte strada su un’arteria di grande passaggio come è la via San Cristoforo. La Top impianti ha un’esperienza ventennale nel campo dell’impiantistica, da quelli idraulica, elettrica, tecnologica, della domotica per finire al fotovoltaico, sostituzione caldaie e ristrutturazioni in genere".

"Per Ozzano è un periodo di grande fermento, tante nuove attività si stanno insediando sul nostro territorio e di questo ne siamo particolarmente felici – afferma l’assessore Claudio Garagnani –. Il fatto che molti scelgano di investire qui e di portare qui le loro attività vuol dire si’ che siamo un territorio con dell’attrattività"