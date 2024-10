"Topi all’asilo, salute dei bimbi a rischio"

Dura polemica a Budrio a seguito dell’allarme lanciato da alcuni genitori in merito alla presenza di topi (e loro deiezioni) nella materna di Bagnarola. A esprimersi è il consigliere di opposizione FdI, Pasquale Gianfrancesco: "Siamo molto delusi dal modo con cui il Comune ha affrontato una criticità igienico-sanitaria nella scuola dell’infanzia di Bagnarola, mettendo a rischio la salute dei bambini che la frequentano".

"La scuola aveva già avuto casi di presenza di ratti provenienti dalle cantine, durante lo scorso anno scolastico – sottolinea Gianfrancesco –, e il 6 settembre c’erano state alcune segnalazioni. Ma la scuola riapre normalmente il 16 settembre e richiude subito dopo per la presenza di topi. I ragazzi vengono trasferiti a Mezzolara. Il Comune riapre la scuola il 27 per richiuderla poco dopo, il 2 ottobre, sempre per presenza di ratti. Noi ci chiediamo è stata fatta una derattizzazione totale dell’edificio? La ditta incaricata aveva dato garanzia prima della riapertura del 27 che non ci fossero più topi nell’edificio? Se il problema continua a ripresentarsi perché non intervenire in modo strutturale andando a individuare il punto di accesso?".

Non è tardata ad arrivare anche la posizione della prima cittadina di Budrio, Debora Badiali: "Quest’anno a inizio settembre, venuti a conoscenza delle tracce di topi all’interno dei locali della scuola dell’infanzia di Bagnarola, ci si è prontamente attivati, incaricando una ditta specializzata, la quale ha eseguito subito un intervento nei locali. In questa scuola della campagna budriese anche l’anno scorso, in occasione dell’inizio della stagione fredda, si era verificato un singolo episodio risoltosi poi con un intervento di derattizzazione simile. All’inizio di quest’anno scolastico pertanto i bambini sono entrati nei locali della scuola in sicurezza. Dopo l’inizio delle lezioni, a una nuova segnalazione pervenuta, si è proceduto con l’ordinanza di chiusura del plesso per tutelare la salute dei bambini e poter procedere in sicurezza con un massivo intervento di derattizzazione e sanificazione. L’Ufficio Scuola si è prontamente attivato per non interrompere il servizio scolastico collocando le due sezioni di Bagnarola nella scuola di Mezzolara. Nonostante questo secondo intervento, pervenuta una successiva segnalazione, si è deciso di procedere con una chiusura del plesso più prolungata al fine di coinvolgere il servizio Igiene e Salute Pubblica metropolitano ed il servizio Veterinario dell’Ausl per affrontare insieme la problematica. Anche in questo secondo caso è stata garantita la continuità del servizio scolastico".

Zoe Pederzini