Topi d’appartamento attaccano gli agenti

Stavano tentando di entrare in un’abitazione momentaneamente vuota, due uomini di 22 e 38 anni, l’altro giorno alle 13.30 in Bolognina. Ma una inquilina del condominio si è accorta delle loro manovre e ha chiamato la polizia: i due, rispettivamente un marocchino e un tunisino, entrambi con precedenti anche specifici (il tunisino aveva a proprio carico anche un provvedimento di espulsione dall’Italia), sono stati sorpresi dagli agenti mentre, armati di un coltello e un piede di porco, stavano ancora cercando di forzare l’infisso. Non solo: alla vista dei poliziotti hanno tentato di aggredirli con i due strumenti da scasso. Così sono stati arrestati per tentata rapina impropria aggravata in concorso e portati in carcere.