Topi d’appartamento in azione in via Turati

È rientrato in casa e ci ha trovato i ladri in azione. È successo lunedì pomeriggio, in via Turati, intorno alle 19 e quando i due hanno capito di essere stati interrotti, sono subito scappati dalla porta finestra del balcone, da dove erano entrati. A chiamare il 113 è stato proprio il ragazzo, che non riusciva a entrare in casa, al primo piano, perché i due topi d’appartamento si erano chiusi all’interno. I due sono scappati subito prima che arrivasse la polizia: nell’abitazione era tutto a soqquadro ed è stata chiamata anche la Scientifica per verificare la presenza di eventuali tracce lasciate dai ladri. La polizia dovrà adesso visionare anche eventuali registrazioni di impianti di sorveglianza in zona. I ladri, presumibilmente dell’Est, hanno portato via diversi monili, da quantificare.