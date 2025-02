Topi d’appartamento in trappola. Cinque abitazioni svaligiate utilizzando la ‘chiave georgiana’

Nel loro covo, un appartamento in affitto in via Leandro Alberti, c’era di tutto. Borse griffate, anelli d’argento, pc portatili e persino dei binocoli da teatro e dei pugnali antichi. Tutto frutto dei colpi messi a segno da una banda composta da tre cittadini georgiani, due fratelli di 38 e 42 anni, ladri trasfertisti, e il loro basista di 34, finiti in arresto negli scorsi giorni, all’esito di una attenta indagine della Squadra mobile, coordinata dalla pm Anna Sessa. I poliziotti della V sezione ‘Reati contro il patrimonio’ hanno stretto il cerchio sulla batteria, ritenuta responsabile di almeno cinque colpi commessi in città, da ottobre fino al 30 gennaio, giorno dell’arresto avvenuto a seguito dell’ultimo furto, in un appartamento di via Dagnini.

La polizia è arrivata ai tre partendo da alcuni elementi comuni riscontrati sulle scene di alcuni furti. Primo tra tutti il fatto che nessuna delle abitazioni visitate mostrasse segni di scasso. Questo perché - si è poi appurato - la batteria utilizzava delle ‘chiavi georgiane’, dei particolari grimaldelli con cui riusciva nel giro di un paio di minuti ad aprire qualsiasi serratura, anche blindata. Attraverso poi l’analisi dei video ripresi dagli impianti di sorveglianza sia privati, all’interno delle case ‘visitate’, che pubblici, i poliziotti sono riusciti a individuare i tre. Un aiuto per identificarli è arrivato poi dai colleghi di Torino, che nel corso di un appostamento anti-furto nel capoluogo piemontese avevano identificato il quarantaduenne, che aveva con sé arnesi da scasso. Seguendo quest’ultimo, si è arrivati anche al fratello e poi al basista, che aveva in affitto l’appartamento in via Leandro Alberti. Monitorando l’abitazione, pedinando i tre, i poliziotti sono riusciti a ricostruire il loro modus operandi: ognuno aveva un suo ruolo, non uscivano mai insieme e per spostarsi all’auto preferivano la meno rintracciabile bicicletta. Prima di entrare in azione, poi, monitoravano l’obiettivo, aspettando che i proprietari di casa fossero usciti. Stando a quanto ricostruito dalla Squadra mobile, i tre hanno agito così il 31 ottobre in via Calori, il 26 novembre in via Bezzecca, il 28 novembre in via Novelli, il 30 novembre in via Ravenna e infine il 30 gennaio in via Dagnini. Qui, però, a seguirli c’era la polizia. Una volta fuori dall’abitazione, i tre si sono divisi: due sono andati in un compro oro (adeso oggetto di verifiche da parte della Pas), a rivendere i monili appena rubati; l’altro si è diretto verso il ‘covo’. Malgrado un estremo tentativo di fuga, sono stati tutti e tre fermati. Nella casa di via Alberti è stato trovato un ingente quantitativo di refurtiva: una parte è già stata restituita ai proprietari. Per i tre, dopo la convalida davanti al gip Alberto Ziroldi, è stata disposta la custodia cautelare in carcere.