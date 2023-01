Topi d’auto alla fonte Fegatella "Mi hanno rubato la borsa in meno di cinque minuti"

Meno di tre minuti per rubare la borsa all’interno della vettura e darsela a gambe, senza essere visti da nessuno. L’ennesimo episodio racconto da un’anziana castellana al ’Carlino’ va a rimpinguare, purtroppo, la lunga lista dei furti che da anni vengono realizzati nei parcheggi del territorio. Negli ultimi giorni protagonisti sono stati quello della Fegatella e quello dell’ospedale in viale Oriani, ma ciclicamente il problema viene sollevato anche relativamente ai parcheggi delle scuole castellane. A ondate anche di 7-8 colpi alla settimana.

Tra le sfortunate vittime a poter raccontare l’episodio che l’ha vista inerme protagonista c’è una donna castellana di 80 anni appena compiuti, che ha ricevuto uno sgraditissimo regalo in ritardo di pochi giorni sul Natale: "Martedì – racconta –, mi ero recata come faccio sovente nel parcheggio della fonte Fegatella per fare un modesto carico di acqua. Avevo con me sei bottiglie da due litri vuote, da riempire. Erano circa le 10 del mattino, non c’erano persone a piedi nel parcheggio, tutta la zona era poco frequentata, come spesso accade nel periodo invernale a metà mattina".

Entrata nel parcheggio, "gli stalli vuoti erano parecchi, quindi mi sono avvicinata quanto più possibile alla nuova Fonte. Ho chiuso la macchina, sono scesa e ho fatto quei venti-trenta metri con le bottiglie in mano per effettuare il prelievo". Tutta l’operazione, è certa l’ottantenne, "è durata pochissimi minuti, neppure cinque, ne sono sicura". Meno di cinque minuti sufficienti però ai ladri per ‘prelevare’ la borsa: "Tornata in macchina ho trovato lo sportello semi-aperto e all’interno mancava la borsa. Sono subito andata a sporgere denuncia", conclude il racconto amareggiata l’anziana donna. Da capire come i malviventi abbiano potuto aprire lo sportello senza forzatura e danneggiamento alcuno. Più volte le forze dell’ordine hanno parlato di bande specializzate, capaci di agire, come martedì scorso, non solo in tempi rapidissimi, ma anche senza che nessuno, vittima o passanti, si accorgano di nulla.

Claudio Bolognesi