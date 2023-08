"Topi e zanzare a Ceretolo Così non si può vivere"

Da oasi di verde nel cuore del quartiere a ‘fabbrica’ delle zanzare. E’ la situazione che descrivono tanti residenti del quartiere Ceretolo di Casalecchio a proposito dell’area verde che sta tra la via Morandi e la via Bazzanese, tra i nuovi palazzi e il borgo vecchio. Uno spazio da anni destinato a diventare un parco pubblico attrezzato che però oggi si presenta come area degradata, con erba sempre alta, vegetazione spontanea, rovi, erbacce, topi, bisce e in questa stagione calda nuvole di zanzare che proliferano nei ristagni d’acqua. A monte il parcheggio e tutt’intorno case e palazzi, in cortili e piccoli giardini impraticabili proprio per il fastidio continuo arrecato dagli insetti. "Non ci sono solo gli insetti, ci sono ratti che se la godono con i sacchetti di rifiuti che qualche incivile getta oltre la recinzione. Poi rettili, mosche e zanzare. Eppure tre anni fa pareva imminente l’avvio dei lavori per trasformare questo spazio in un giardino pubblico a disposizione prima di tutto dei residenti", racconta Antonella Rivani, a spasso col cane sul marciapiede che dalla via Tizzano costeggia tutto il fronte dei palazzi di via Monte Sole. Conferma tutto con dovizia di particolari e fastidi connessi Loris Morotti, che ha il cortile di casa confinante con quella ‘selva’: "Questa è una situazione che conoscono bene in Comune. Ho telefonato anche all’assessore Negroni, che ha confermato che qui verrà un giardino pubblico e che non può farci niente dal momento che il Comune non l’ha ancora presa in carico. Va bene, ma non si può andare avanti così, con un disagio inflitto alle decine di famiglie che vivono qui". Chiamata in causa l’assessora all’Ambiente e all’Urbanistica Barbara Negroni spiega come stanno le cose e promette interventi: "Con l’impresa che sulla base di una convenzione urbanistica ha realizzato alcune palazzine nella zona del cimitero, c’è l’impegno a realizzare questo parco pubblico, che confermo. Già prima della pandemia si erano svolti incontri con la cittadinanza in un percorso partecipato. Poi le cose si sono fermate, ma ora riprendono e in autunno confidiamo che i lavori possano iniziare" promette l’assessora che sullo stesso tema nell’ultimo consiglio ha risposto alle interrogazioni insistenti di Bruno Cevenini (Lista civica), il quale ha domandato ragione dei ritardi col quale l’impresa edile arriva a realizzare il giardino, mentre le abitazioni corrispondenti sono terminate da un pezzo. "L’impresa in questi anni aveva tenuto pulito. Ha giusto ritardato negli ultimi mesi. Sollecitata, ha promesso che interverrà a breve a fare sfalci e pulizia", aggiunge la Negroni.

Gabriele Mignardi