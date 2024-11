"Topi vicino alla scuola materna. Serve un intervento immediato"

Topi a spasso per le vie del paese: a San Pietro in Casale l’opposizione del centrodestra manifesta seria preoccupazione per la presenza di topi in piazza Martiri e presso la scuola materna Calvino. I consiglieri Sara Mazzanti (Fratelli d’Italia), Mattia Polazzi (Lega) e Marco Nanetti (civico) richiedono un intervento immediato del Comune per risolvere una situazione che mette a rischio la sicurezza e l’igiene pubblica, in particolare per i più piccoli.

"La salute e la sicurezza dei cittadini sono una priorità, soprattutto quando si tratta dei luoghi frequentati dai nostri bambini - dichiara Sara Mazzanti -. La presenza di topi nei pressi delle scuole rappresenta una grave minaccia igienico-sanitaria". Mattia Polazzi evidenzia: "Non è accettabile che in luoghi pubblici, in particolare vicino a una scuola materna, si registrino situazioni di degrado di questo tipo. Chiediamo un intervento rapido di disinfestazione e misure preventive per evitare il ripetersi di episodi simili".

Anche Marco Nanetti sottolinea l’urgenza della questione: "Invitiamo l’amministrazione a garantire, senza indugi, la pulizia e la sicurezza di piazza Martiri e delle scuole. Non possiamo tollerare situazioni che rischiano di compromettere la salute dei cittadini".

Dura la replica del primo cittadino Alessandro Poluzzi: "Ci tengo a precisare che i toni allarmistici usati dal centrodestra sono un tentativo di strumentalizzare una situazione sotto controllo a fini elettorali in vista delle elezioni regionali. L’amministrazione comunale è già intervenuta nelle aree segnalate, con un monitoraggio attivo e l’installazione di trappole in piazza dei Martiri. Presso la scuola dell’infanzia Calvino, oltre al monitoraggio costante, sono state disposte trappole interne ed esterne nel corso del weekend di chiusura per una derattizzazione completa. Lunedì è stata inoltre programmata una sanificazione professionale degli ambienti della scuola per garantire la massima sicurezza e igiene. L’amministrazione continua a mantenere alta l’attenzione, tutelando la salute pubblica con interventi tempestivi e mirati".

Zoe Pederzini