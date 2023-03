Toquinho annulla il concerto

È stato annullato il concerto di Toquinho e Camilla Faustino, ’50 Anni di successi’, che era in programma al Teatro Celebrazioni il prossimo 24 marzo 2023. Toquinho, infatti, avendo dovuto affrontare seri problemi di salute, ha sospeso il tour internazionale. Non ci sono ancora le nuove date, quindi è possibile richiedere il rimborso dei biglietti entro, e non oltre, il 18 marzo presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto.

Per maggiori informazioni è possibile scrivere a [email protected] o telefonare allo 059.451646.