"Tormentati dalla vicina stalker". Già quattro processi contro di lei

È ormai diventata un’odissea, più che una vicenda giudiziaria, il caso di stalking condominiale che ormai da quattro anni vede contrapposta una famiglia – genitori di 36 e 37 anni e due figli piccoli, di cinque e un anno – alla vicina 72enne, che, almeno stando alle loro accuse, li vessa più o meno da quando si sono trasferiti nel suo stesso palazzo, alla fine del 2020.

Da allora, tra dispetti, insulti, minacce anche di morte, opuscoli e fotografie disturbanti infilati nella buchetta delle lettere, grosse spine infilate nei calzettini del figlioletto stesi ad asciugare, schiamazzi notturni e rifiuti sparsi davanti al loro portone, si sono susseguite le querele sporte dalle vittime. Tutte sfociate in processi: sono quattro quelli ora a dibattimento nei confronti della settantaduenne, tre per stalking e uno per molestie. I fatti contestati spaziano dal 2021 al 2024, sempre contro la stessa famiglia. La quale – difesa nei processi dall’avvocato Martino Macchiavelli – sostiene di non sapersi spiegare il motivo di tanta acredine. Inizialmente, il pm Luca Venturi aveva pure chiesto per la donna il divieto di avvicinamento alle vittime, e nei suoi confronti fu anche attivato il Codice rosso, il protocollo solitamente previsto per le violenze di genere; ma la misura fu respinta dal gip.

L’ultimo episodio, che potrebbe portare alla denuncia numero cinque, risale a pochi giorni fa. Quando la pensionata, che nel frattempo alla fine dell’anno scorso ha venduto l’appartamento a un nuovo inquilino, ma continua a conservare le chiavi del palazzo, è tornata a bestemmiare e urlare davanti al portone dei "rivali", abbandonando poi del cibo per gatti in un bagno condominiale secondo le accuse per attirarvi topi e insetti, e avrebbe pure aggredito verbalmente il marito della coppia. Inoltre, durante il suo trasloco un comò è volato da una finestra di casa sua sulla tettoia della porta d’ingresso della famiglia, danneggiandola.

"Il reato di atti persecutori viene spesso associato all’ambito sentimentale, ma vi sono casi diversi, come quello condominiale, che possono essere altrettanto gravi, se non addirittura di più – riflette l’avvocato Macchiavelli, per le parti civili – : in queste situazioni, infatti, la persona offesa non è al sicuro neanche a casa propria, è esposta in ogni momento alla persecuzione. La vittima poi può essere chiunque, anche una famiglia intera, uomini compresi".