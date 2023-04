Torna Angelica: un mese di musica ’instabile’, per lasciarsi stupire

Musiche possibili, per citare il titolo del disco che il trombettista Jon Hassel e il compositore Brian Eno registrarono insieme. Possibili perché varcano la soglia del consumo facile per farci ammirare quello che i due artisti definirono un ‘quarto mondo’. Angelica è un festival che ha abituato il pubblico alla scoperta continua, al piacere dell’instabilità come metodo di ascolto. Succede nella nuova edizione che, dal 2 al 31 maggio, presenta al Teatro San Leonardo (via San Vitale, 63, unica eccezione il concerto di organo di Sarah Davachi il 25 maggio nella basilica di Santa Maria dei Servi) un ricchissimo cartellone dedicato proprio all’attraversamento dei territori, agli intrecci, alle relazioni tra universi lontani, all’invito a giocare con le definizioni. Jazz, elettronica, improvvisazione, tutto viene riletto e messo in contatto. Angelica compie 33 anni e continua a non amare i confini, a eludere la necessità imposta delle catalogazioni, con la convinzione che bisogna esplorare per trovare frammenti di creatività da valorizzare.

Inaugurazione il 2 maggio (ore 19 e 22) con un duo d’eccezione, Eiko Ishibashi & Jim O’Rourke, due artisti, una giapponese, uno americano, che utilizzano le macchine elettroniche in maniera concreta, mescolando gli effetti con il suono del flauto traverso e con la voce, qui utilizzata come fosse uno strumento. O’Rourke è una delle personalità più note del pop sperimentale e distorto, ha fatto parte della band Sonic Youth, teorici del rumore che diventa canzone, ha scritto colonne sonore, tra gli altri per Werner Herzog e a Bologna dialogherà con una delle protagonista della ricerca contemporanea, la polistrumentista e cantante giapponese, che va dal pop all’improvvisazione libera, dalle sonorizzazioni di mostre d’arte alle colonne sonore per il cinema, come quella per il film Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi (premio Oscar 2022 come miglior film straniero).

È dedicato a una visione attuale della world music lo spettacolo del 3 maggio, quando al Teatro San Leonardo arriveranno Sofia Jernberg (voce) e Alexander Hawkins (pianoforte), con un repertorio di musiche tradizionali etiopi, svedesi e armene, mentre il 5 e il 6 maggio ci sarà il Create Festival, due serate curate da Wadada Leo Smith, due giorni di prime assolute commissionate da Angelica al grande trombettista e compositore americano, stella dell’avant garde jazz, finalista nel 2013 al Premio Pulitzer per la musica. A Bologna eseguirà alcune composizioni originali realizzate tra il 1970 e il 2022 insieme ai Purple Kikuyu e agli Istantanea. Si prosegue il 10 maggio, con tra gli altri, Luong Huê Trinh e Ngô Trà My che presenteranno Nhap Nhoang. Si tratta di due musicisti vietnamiti, che uniscono l’elettronica e gli oggetti di uso comune al suono della cetra a una corda, in un viaggio continuo tra le radici del proprio paese e l’occidente. Gran finale il 31 maggio con il concerto per solo giradischi di Otomo Yoshihide al quale seguirà l’esibizione della Angelica orchestrA, composta da giovani allievi del Conservatorio, diretta dallo stesso Yoshihide con opere sue, di Eric Dolphy e musica tradizionale giapponese Gagaku. Il programma completo è su https:aaa-angelica.comaaafestivaledizione-festival-2023

Pierfrancesco Pacoda