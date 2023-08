Torna ’Atti sonori’ al Baraccano La musica incontra danza e poesia

La lunga estate di eventi e cultura non si fa intimorire dalla boa di Ferragosto e, anzi, programma appuntamenti di grande cualità. Così dal 23 agosto al 10 settembre tra il cortile e il Teatro del Baraccano torna la rassegna ’Atti sonori’: sei appuntamenti tra musica da camera, danza, poesia, a cura dell’Associazione Perséphone. La nuova edizione anticipa i tempi con apertura dalle 19.30 per l’aperitivo a cura di Miele e Peperoncino e conversazioni con gli artisti in cortile, poi dalle 21 concerti e spettacoli in teatro e chiusura di serata di nuovo in cortile in compagnia degli artisti.

Il cartellone è un viaggio variegato dalle note del pianista Giuseppe Guarrera ai versi in memoria di Rocco Scotellaro, da Vivaldi a Bach, da Stravinsky a Ottorino Respighi, e l’immancabile tocco dell’Orchestra del Baraccano, diretta da Giambattista Giocoli. Apre la rassegna, il 23 agosto, ’Musica, incontro con l’umano’, recital pianistico di Guarrera: dalla sonata di Brahms passando per Ligeti, fino a Liszt. La serata inizia alle 19 con un aperi-concerto che vede al pianoforte lo stesso Guarrera e al violino Mayumi Kanagawa, artista nota per il suo suono ricco e oscuro. Il giorno dopo, giovedì 24 agosto, alle 21 in prima nazionale ’Lingua madre’, il primo dei due concerti provenienti dalla Basilicata e in collaborazione con l’associazione Circolo dei Lucani di Bologna. È un omaggio in musica e parole reso al poeta lucano Rocco Scotellaro nel centenario della nascita; uno spettacolo basato su un racconto nuovo scritto da Stefano Valanzuolo, con l’attrice Nicole Millo e musiche composte da Enzo Izzi e Angela Freno, in cui l’elettronica e la tradizione si incontrano. Sempre dalla Lucania, domenica 27 agosto (ore 21), un gruppo di giovani musicisti, I Solisti Lucani, propongono ’Il barocco europeo’: dai paesaggi sonori di Vivaldi alle Suite di Bach. Ospite speciale il solista Andrea Manco, primo flauto della Scala di Milano.

Sono due i progetti di musica e danza: martedì 29 agosto la celeberrima pagina straviskyana ’La Sagra della Primavera’ nella riduzione per due pianoforti che dialogano con i danzatori della compagnia Dna, con le coreografie di Elisa Pagani (ore 18.30 e in replica ore 21). La stessa compagnia di danza contemporanea insieme all’Orchestra del Baraccano, giovedì 31 agosto, con il progetto ’R.A.D. Respighi Ancient Dances’ si è avvicinata alle Antiche danze e arie per liuto di Ottorino Respighi con l’intento di dare nuova vita alla tradizione, trasfigurandola attraverso il corpo contemporaneo. Uno spettacolo che unisce le coreografie contemporanee di Pagani con le musiche di Respighi (ore 18.30 e in replica ore 21). Chiusura il 10 settembre affidata all’Orchestra del Baraccano, diretta da Giambattista Giocoli che presenta ’Respighi suite, Antiche Arie e Danze per liuto’, evento in collaborazione con il Museo Ebraico.