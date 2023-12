Torna Bol on Ice, il grande show. Caccia agli ultimi posti per la serata. Attesi i fuoriclasse internazionali

Un evento che ha incantato il pubblico grazie all’abilità nel presentare quest’affascinante disciplina a cavallo tra sport e intrattenimento. Bol on Ice 2024, un evento da non perdere il 6 gennaio all’Unipol Arena di Casalecchio. Uno spettacolo adatto a tutti e pensato per un pubblico eterogeneo: se gli appassionati potranno apprezzarela perfezione tecnica e la capacità interpretativa dei migliori pattinatori del mondo, i non addetti ai lavori saranno trasportati inun viaggio dove la musica, i costumi, le coreografie, i disegnidelle luci sul ghiaccio costituiscono un linguaggio universale.

Gli atleti che si esibiranno il 6 gennaio sono campioni del pattinaggio su ghiaccio e sapranno stupire tutto il pubblico con le loro performance di eleganza e tecnica. Tra i presenti Jason Brown, Ilia Malinin, Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, Rebecca Ghilardi e Filippo Ambrosini, Lucrezia Beccari e Matteo Guarise. Ad accompagnare le loro esibizioni la musica, i costumi, le coreografie, i disegni delle luci sul ghiaccio che costituiscono un linguaggio universale. È possibile acquistare i biglietti on line o nei punti vendita dei circuiti Ticketone, Vivaticket e Boxerticket: prezzi a partire da 35 euro.

All’apertura della serata è in programma un momento di incontro, ’meet and greet’, con i campioni riservato ad un pubblico selezionato per autografi, selfie brindisi. Per accedere è necessario acquistare uno dei pacchetti abbinati a biglietti di primo e secondo settore. L’ingresso è riservato alle 18,30, un’ora prima rispetto al pubblico normale. È sempre una grande emozione poter ammirare le performance a un metro dalla pista, apprezzando da vicino anche i più piccoli particolari, è quindi possibile seguire lo spettacolo dalla posizione privilegiata dei ’tavoli gold’, dove ci sarà anche il servizio di ristorazione e un affaccio esclusivo sul palcoscenico dei campioni.

Per acquistare i biglietti è possibile rivolgersi nei punti vendita dei circuiti Ticketone, Vivaticket e Boxerticket oppure farlo sui siti Internet: prezzi a partire da 35 euro. Sconti e facilitazioni per soci Coop, gruppi, associazioni sportive, Cral.

Per info: 051-6272148; 335-8244308; info@rollergp.org