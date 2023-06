Torna ’Charity for Ant’ "Solidarietà e festa"

di Nicoletta Barberini Mengoli

Dopo il rinvio dovuto all’emergenza alluvione, finalmente l’appuntamento con ’Charity for Ant’ torna martedì prossimo, alle 19, in Galleria Cavour per la 14ª edizione. Eleonora Gazzotti, presidente del Comitato Eubiosia Ant, ha organizzato non solo l’Asta di solidarietà, ma anche un light dinner per festeggiare i 45 anni della Fondazione Ant. Gazzotti, ci siamo. Come si svolgerà ’Charity for Ant’?

"Come ogni anno si tratta di una una gara di solidarietà per aggiudicarsi i lotti più belli offerti dai brand di Galleria Cavour e Portico Zambeccari, sapendo di contribuire a una causa importantissima, il progetto ’Bimbi in Ant’, rivolto alla fascia pediatrica e adolescenziale per fornire cure domiciliari ai piccoli malati di tumore e sostegno ai loro familiari. È una parte del nostro lavoro per la quale servono professionalità e tanta umanità".

E gli altri aspetti?

"Per l’evento, come sempre saranno al nostro fianco le due proprietà di Galleria Cavour, Magnolia Srl e La Martini Srl, Portico Zambeccari, Confcommercio Ascom, con la collaborazione di Fulvia Santi che, per l’occasione, trasformerà la Galleria in una elegante pizzeria".

Torniamo all’Asta.

"I lotti, come da catalogo, saranno 41, più qualche sorpresa. Il battitore sarà Alberto Mauroner della Casa d’Aste Estense, al quale siamo molto grati. Poi inviterò sul palco tante persone presenti che supportano da sempre la nostra causa, per aiutarmi a spronare la generosità del pubblico bolognese".

E la festa?

"Per Fondazione Ant questa manifestazione è la più importante dell’anno e ho pensato di dedicarla alla pizza, piatto italiano per eccellenza. Ho coinvolto Altero: suo figlio Orfeo Giampieretti ha accolto con entusiasmo l’invito, nonostante le difficoltà di sfornare pizze ai tanti gusti in Galleria. Grazie anche alla generosità di ’Rinaldi 1957’, che regala in abbinamento uno squisito champagne, gli ospiti della festa potranno gustare un menù originale. In chiusura, fragole e gelati".

L’anno scorso quale cifra avete raccolto?

"Più di 70mila euro, perché Fondazione Mediolanum ha voluto raddoppiare l’incasso dell’Asta. Cosa che ci auguriamo voglia fare anche quest’anno. Quindi, tra i preziosi supporter e i lotti che vengono offerti contiamo di fare una buona raccolta fondi. Credo che Charity sia uno tra gli eventi benefici più interessanti di Bologna".

Ecco dove acquistare gli inviti per l’ingresso: Barbour store, Galleria Cavour; Profumeria Murri, via Murri 49; sede Ant, via Jacopo Di Paolo 36.