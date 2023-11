"Bologna e i suoi orchestrali" cantava De Gregori. E se siamo Città della Musica Unesco una ragione c’è. Da sempre, ma soprattutto con l’impronta che ha lasciato nelle piazze e nell’aria il figlio più grande: Lucio Dalla. Ma la musica, e il talento, vanno sostenuti. Così dopo il successo della prima edizione che si è svolta il 2 marzo 2023 al Teatro Celebrazioni, torna ’Ciao-Rassegna Lucio Dalla, per le forme innovative di musica e creatività’ che si terrà il 3 e il 4 marzo 2024. L’evento, ideato da Pressing Line e iCompany e realizzato con la direzione artistica di Massimo Bonelli, è promosso da Fondazione Lucio Dalla in collaborazione con il Comune e il sostengo di Banca di Bologna, main sponsor dell’iniziativa di cui è media partner QN Quotidiano Nazionale (il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno, Luce!). L’evento, dedicato a Lucio Dalla e alla sua straordinaria capacità di visione e di innovazione, assegna riconoscimenti agli artisti italiani che, in una delle diverse categorie previste dalla Rassegna (Artista, Canzone, Colonna Sonora, ProducerTalent Scout e Progetto), hanno manifestato maggiore apertura mentale, chiave innovativa e trasversalità attraverso attività, opere o progetti che abbiano una matrice sperimentale eppure pop, simile a quella che ha guidato la lunga carriera di Lucio.

I protagonisti della prima edizione, organizzata in occasione dell’80° compleanno di Lucio Dalla, sono stati Cesare Cremonini, Mara Sattei, Luché, Colapesce Dimartino e Bias, premiati con il prestigioso ’Ballerino Dalla’ da Pierdavide Carone, Iskra Menarini, Valerio Baroncini, Maurizio Biancani e Stella Caracchi. Il premio, disegnato dall’artista Mauro Balletti e ispirato al testo del brano ’Balla balla ballerino’, rappresenta una figura in una posizione di danza, poggiata "su una tavola fra due montagne". Simboleggia le sfide, le insidie e le difficoltà che ogni nuovo artista si trova ad affrontare all’inizio del suo percorso.

La presenza del sindaco Matteo Lepore, che ha premiato Francesco Faggi, vincitore del ’Ciao Contest. La musica di domani’ per la categoria Producer, e della delegata alla Cultura Elena Di Gioia, ha sottolineato il legame indissolubile tra Lucio Dalla e la sua città. Alberto Ferrari, direttore generale di Banca di Bologna, ha consegnato il Ballerino Dalla a Miglio, vincitrice per la categoria Canzone.

Lo speciale Premio QN il Resto del Carlino nella prima edizione è stata consegnato a Giuse De Liza dalla direttrice Agnese Pini. Così ’Alla ricerca della musica di domani’, oltre ad assegnare i 5 prestigiosi Ballerini Dalla, anche per la seconda edizione la Rassegna indice il Contest dedicato a giovani artisti e producer emergenti under 35, le più interessanti progettualità musicali non ancora emerse. Due le sezioni: Sezione Artista, dove i partecipanti potranno candidare un brano scritto e interpretato da loro, senza vincolo di genere. Sezione Producer: i produttori artistici partecipanti potranno candidare un brano interamente arrangiato da loro, senza vincolo di genere. Le iscrizioni sono aperte, e proseguono fino alla mezzanotte di mercoledì 10 gennaio 2024. Entro il 20 febbraio verranno resi noti i nomi di almeno 10 concorrenti per ognuna delle due categorie, che accederanno alla fase successiva, nella quale sarà una giuria composta da professionisti qualificati del settore musicale a scegliere i due vincitori che suoneranno durante la seconda edizione di ’Ciao – Rassegna

Lucio Dalla’. Regolamento e form di iscrizione sul sito luciodallaciao.icompany.it