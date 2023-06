Torna Condimenti, l’appetito vien leggendo

Ascoltare la presentazione di un libro e farsi tentare da un raviolo che sa di Asia e di Romagna. Ecco le due azioni più gettonate di Condimenti Festival, al via il 16 giugno, per tre giornate, al parco di Villa Salina di Castel Maggiore. Si capisce quindi, come letteratura e cibo siano le due identità ben definite di una manifestazione che poi, quando si va più nel profondo del programma, è invece molto sfaccettata, perlustrando generi e sapori molto diversi tra di loro. Il menu è ricco, a cominciare da quello con gli autori, che prevede l’arrivo di Silvia Ballestra il 18 giugno alle 19,30, con l’ultimo libro "La Sibilla", dedicato alla vita di Joyce Lussu, scrittrice e partigiana.

L’autrice marchigiana, che a Bologna ha vissuto gli anni dell’Università, narrando col suo stile inconfondibile le gesta dei suoi coetanei all’ombra delle Due Torri, fa rivivere le gesta della Lussu nelle pagine di un libro affascinante e imprevedibile. Bolognese di nascita è invece Michele Mellara, solitamente in duo col collega di cinema Rossi, in arrivo da scrittore con il suo libro "Sociopatici in cerca di affetto" (domenica 18 alle 18,30) e pure Roberto Carboni "noirista" che alle 17,30, sempre di domenica, presenterà "Il segreto dell’antiquario", storie inquietanti e sullo sfondo Bologna. Ancora libri che narrano la storia del fisico Ettore Majorana con Mimmo Gangemi e "L’atomo inquieto" e poi Tommaso De Lorenzis e "L’aspra stagione". Spazio alla cucina, poi, a partire dai libri di Eleonora Rubaltelli e il suo "Cucina con me. Ricette sane e gustose per la tua tavola speciale" e "Tortellinata" di Napoleone Neri. Dopo la teoria, però, ecco la pratica, che passa nell’area cooking Lab Veneta Cucine e che domenica presenta la cucina antiaging del ristorante Libra col cooking show della dottoressa Chiara Manzi e quella della tradizione firmata da Sfoglia Rina che presenterà un piatto che unisce sapori emiliani e calabresi, anche perché la Calabria è la regione ospite di Condimenti Off. E quindi il 16 giugno alle 20,30 concerto di Peppe Voltarelli, fondatore negli anni Novanta del Parto delle Nuvole Pesanti, quando viveva a Bologna, e degustazione di vini dalla punta dello stivale. Sabato 17, secondo giorno di festival, in cui inizia il programma pieno, la sindaca Belinda Gottardi taglierà il nastro dell’undicesima edizione alle 16 con l’inaugurazione della mostra "Change the Climate", collettiva di cinque artisti che con tecniche differenti offrono uno sguardo sulla natura.

Benedetta Cucci