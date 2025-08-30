Torna ’Danza Urbana’. Spettacoli, incontri e film nei luoghi più insoliti

Un paio di pappagalli, due ragazzi che dormono in un sacco a pelo, piante esotiche, alcune sculture costruite in diretta e... otto danzatori che avanzano e si retraggono come una marea. È uno spazio artificiale, o forse un’isola, quello che Fabrizio Favale realizzerà nell’ex chiesa di San Mattia per la creazione site specific The Noting Island destinata a chiudere sabato 6 e domenica 7 l’edizione numero 29 di Danza urbana. Perché finisce e inizia nell’ex chiesa di via Sant’Isaia quest’anno la storica kermesse che da sempre porta la danza negli spazi più insoliti: ad aprire la rassegna, come sempre diretta da Massimo Carosi, sarà infatti qui mercoledì 3 settembre una creazione in anteprima di Salvo Lombardo, Birdsong, interpreta da Marta Ciappina e Daria Greco. Dunque, cinque giorni densi di eventi (trenta) fra spettacoli, talk, proiezioni, performance e installazioni dislocati in dieci luoghi e tutti concentrati sulle tematiche contemporanee più cocenti. Piazze, parchi, musei ed ex chiese diventano così palcoscenici inaspettati per ragionare di ambiente e società. Dei sedici allestimenti proposti (solo due a pagamento), sette sono anteprime proprio per ribadire la vocazione fortemente progettuale del festival che quest’anno ha voluto affiancare a coreografi affermati talenti emergenti.

La sezione Nuovi sguardi, ospitata il 4 e 5 settembre in piazza San Francesco, propone intanto due artisti libanesi e due danzatrici italo-africane capaci di indagare sull’eredità coloniale italiana. Sempre la stessa piazza accoglie poi creazioni vincitrici di varie rassegna come quelle di Francesca Santamaria e del gruppo Operabianco. Il parco 11 settembre ospiterà la compagnia Bellanda (6) mentre Villa Ghigi sarà lo scenario per la performance site specific di Filippo Porro (7) dove anche Nicola Galli porterà il suo Cosmorama. Il parco 11 settembre rimarrà poi lo scenario anche per il flamenco di 8 Km a Mula di Alvaro Murillo.

Torniamo agli highlits. Accanto a Lombardo e Favale, spicca la presenza del duo Panzetti/Ticconi di cui si vedrà Cry Violet il 4 e 5 a Serra Madre dei Giardini Margherita: nello stesso spazio e negli stessi giorni il duo mostrerà anche la video-installazione Die Wanderer. Il film. Prima assoluta il giorno 3 al Lumière di Porpora che cammina realizzato da Dom- e Striaz, collettivi che sono anche ideatori e autori della videoinstallazione Con gli occhi aperti in un ruggito nell’ex chiesa di san Barbaziano. È fortemente targato Bologna infine lo spettacolo ospitato il 6 a MAMbo di Micce/Francesca Penzo & Mariagiulia Serantoni. Tutto parte da un’indagine compiuta fra gli studenti del liceo artistico Arcangeli a cui è stato chiesto come comporre un ipotetico kit valoriale e sentimentale di sopravvivenza per il futuro.

c. cum.