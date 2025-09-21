Torna Gender Bender. Si parte nel Playground

Atterrerà in città dal 30 ottobre all’8 novembre, ma presenterà già un’anteprima oggi al Parco Nicholas Green. Gender Bender Festival 2025, diretto nella sua 23esima edizione da Mauro Meneghelli in solo – dopo che Daniele Del Pozzo, suo fondatore, è stato nominato assessore alla cultura della nostra città alla fine del 2024 – entra in scena alle 18 con Playground, frutto di un laboratorio rivolto a un gruppo di 10 bambine/i fra gli 8 e i 12 anni e a un gruppo di 10 persone over 60, che si sono unite alla Compagnia Operabianco per intraprendere un percorso creativo in dialogo con l’ambiente naturale e urbano di Bologna.

Playground nasce dalla ricerca di Marta Bichisao (coreografa) e Vincenzo Schino (artista visivo), fondatori di Operabianco che, ispirandosi al dipinto di Pieter Bruegel Giochi di bambini e al cinema di Tarkovskij, trasformano lo spazio in un "campo da gioco" coreografico dove performer professionisti, bambine/i e persone over 60 co-creano un paesaggio umano in costante evoluzione. Corpi con ritmi, dinamiche e posture diverse s’intersecano in un’esperienza estetica e rituale, generando un paesaggio nel paesaggio.

Così nelle note di regia: "Guardando alla parola ecologia come cura e responsabilità dell’altro, sia esso animale o vegetale, impariamo dai sistemi policentrici delle piante a creare un’esperienza performativa complessa ma libera. Qui la coreografia è immaginata come azione organizzata all’interno di un paesaggio. La danza si sviluppa attraverso l’allenamento a quell’intelligenza collettiva che sa dialogare con l’inatteso".

Il percorso ha incluso cinque giorni di laboratorio conclusi domenica e aperti a bambine/i e persone over 60, coinvolte attraverso collaborazioni con scuole, centri anziani e associazioni del territorio. I partecipanti hanno lavorato con cinque performer professionisti su pratiche di movimento collettivo, esplorando come il corpo possa diventare paesaggio e viceversa. L’esito performativo è una restituzione aperta al pubblico della durata di 45 minuti e la messa in scena utilizza strutture modulari e volumi geometrici per creare un dialogo tra corpi, architettura e natura.

b. c.