Torna Hey Joe, musica solidale. Nuova sigla e zirudelle in dialetto

Due giorni di solidarietà, musica, amicizia e pace nel ricordo del Beato Giuseppe Olinto Marella, "il padre dei poveri", e di padre Gabriele Digani. Domani e domenica, Piazza Maggiore si animerà con la 21ª edizione di "Hey Joe, Bologna in festa per Padre Marella", un concerto-spettacolo non stop organizzato da Hey Joe Bologna Suona, in collaborazione con Fraternità Cristiana Opera Padre Marella, Cucine Popolari, Civibo e Amici di Piazza Grande.

L’iniziativa è a ingresso gratuito e no profit, con possibilità di contribuire tramite donazioni alle associazioni presenti. Sul palco oltre 300 artisti — tra cui Andrea Mingardi, Paolo Mengoli, Franz Campi, Federico Aicardi e oltre 90 band — a testimoniare un’adesione che cresce ogni anno. "La devozione verso padre Marella continua ad aumentare, ci arrivano richieste di partecipazione da artisti di tutta Italia", sottolinea Valerio Negroni, delegato dell’Opera.

L’evento nasce nel segno della solidarietà, come ha ricordato Marco Mastacchi, presidente dell’Opera Padre Marella, che si è soffermato anche sul futuro dell’associazione: "Si sta trasformando in una realtà più articolata, con tre gambe: una fondazione, per tutelare memoria e patrimonio; una cooperativa, per gestire le attività; una nuova associazione, dedicata al volontariato".

Quest’anno le novità sono diverse: per la prima volta la festa avrà una sigla ufficiale, "Hey Joe, Bologna suona", composta dal direttore artistico Mirko Errani ed eseguita dalla Camelot Band (tra le formazioni che si esibiranno). Inoltre ampio spazio alla cultura popolare, con zirudelle e spettacoli di burattini. Domenica invece torna il tradizionale pranzo offerto da Camst, che riunisce 250 persone in condizione di disagio nel Cortile di Palazzo d’Accursio , e la sera, dalle 21.45, un momento dedicato al Bologna calcio: uno spettacolo multimediale tratto da Giganti Rossoblù di Marco Tarozzi, con le letture di Saverio Mazzoni dedicate a Schiavio, Dall’Ara e Bulgarelli, oltre a un video inedito di ‘Le tue ali Bologna’.

Concerti e spettacoli si alterneranno dunque in Piazza Maggiore, con presentatori come Mirco Realdini, Franz Campi, Nicolò Rocco di Torrepadula, Silvia Parma, e molti altri. Un palco che rende tutti uguali e che ricorda, nel nome di Padre Marella, quanto siano importanti pace e solidarietà.