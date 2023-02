Torna il Carnevale dei bambini ’Barbazech’ guida la sfilata

Dopo due anni di sospensione per pandemia da domenica prossima (e per la domenica seguente) a Bazzano torna lo storico Carnevale dei bambini. Come da lunga tradizione sarà Barbazec, la storica maschera del paese, a guidare la sfilata dei carri del Carnevale dei bambini che prenderà il via dalla piazza Garibaldi. Il cuore pulsante di queste sfilate sta nel comitato di genitori che, ritrovandosi la sera, diversi mesi prima dell’evento, costruisce pezzo per pezzo i carri e le maschere allegoriche che i trattori porterano in giro fra la piazza Garibaldi e l’asilo parrocchiale. Dalla ripresa voluta dal parroco don Bruno Barbieri questa manifestazione che attrae famiglie e bambini da tutta la vallata e oltre non ha cambiato il suo stile, fatto di carri allegorici, musica, lancio di doni e di dolcetti.

"Quella del carnevale a Bazzano era una tradizione che s’era persa con il periodo triste della guerra e del dopoguerra –raccontano gli organizzatori che fanno riferimento alle notizie pazientemente raccolte in un numero della rivista ‘quaderni della Rocca’- e fu un parroco indimenticato, don Bruno Barbieri, a coinvolgere nuovamente genitori e bambini per fare festa insieme, senza distinzioni e steccati, ma anche senza manie di grandezza. Una lezione che non abbiamo dimenticato e che solo il Covid ha temporaneamente sospeso. Ma ora siamo tornati e siamo contendi che sia di nuovo Carnevale dei bambini". Domenica prossima ad aprire la sfilata ci sarà il gruppo musicale de La Bandessa, mentre la domenica 19 febbraio ci saranno le Fruste infuocate. Poi il corteo dei carri degli Amici del buonumero, dei Minions in the summer, W gli anniSessanta, Il castello dei fantasmi e Il ritorno degli dei. Alle 15,45 la proclamazione della tradizionale zirudela da parte di Barbazech e consorte dal balconcino sulla piazza, e poi la musica e la salita alla scuola parrocchiale per giochi, musica, pesca di beneficenza e ristoro.

g.m.