Festa di Carnevale: torna la sfilata dei carri a San Lazzaro di Savena. Da venerdì a domenica la tradizionale festa di Carnevale a San Lazzaro di Savena. Tre giorni di divertimento con il ritorno della sfilata dei carri. Nello specifico durante il fine settimana in piazza Bracci saranno presenti giochi e giostrine per bambini, mentre sabato 11 febbraio, dalle 15 in poi, ci sarà la sfilata di carri lungo le vie del centro cittadino (via San Lazzaro, via Modena, via Jussi e via Repubblica). Nello stesso giorno saranno presenti in piazza Bracci e nel parco 2 Agosto stand con prodotti tipici di Carnevale, e il Mercatino delle opere dell’ingegno. Per tutti i bambini e giovani fino a 16 anni, si ricorda che nella Mediateca in via Caselle, dalle 16 alle 19, è possibile prendere in prestito gratuito costumi.

"Dopo tre anni torniamo alla normalità festeggiando il Carnevale con una grande festa - sottolinea il sindaco Isabella Conti -. I carri sono sempre stati un’attrazione e un divertimento per i più piccoli, e tra coriandoli e musica speriamo di riuscire a regalare nuovamente un momento di felicità e condivisione a tutti i bambini".

"Siamo felici di essere riusciti a riproporre la sfilata di carri a San Lazzaro - spiega l’assessore alla Cultura Juri Guidi - In programma c’è un intero fine settimana dedicato all’intrattenimento dei più piccoli, con varie iniziative anche in Mediateca. Finalmente torniamo a festeggiare e divertirci come pre-pandemia".

