Torna il carnevale estivo e notturno

Il carnevale estivo notturno. Tornano in piazza oggi a Pieve di Cento le dieci associazioni carnevalesche, con i loro carri allegorici, che già hanno dato vita al carnevale invernale dello scorso febbraio. Dalle 20.30 è in programma infatti ‘Carnevel in summer 2024’ la sfilata in notturna condotta dai dj Alex e Co e Matte, con gettito di doni. Barbaspein, la maschera del carnevale di Pieve, aprirà la sfilata assieme ai ritmi brasiliani della ‘Escola de samba vamolà’. Oltre alla sfilata dei carri allegorici, si animerà anche l’area ‘Pieve il paese delle meraviglie’ con spettacoli per bambini a cura di Mariú animazione e il truccabimbi ‘Punto e Virgola’ di Angela Zanetti.