Torna il Circo Paniko, un mese di eventi

Giochi di prestigio, acrobazie, illusionismo e tanta musica. Tornano a Bologna i tendoni della compagnia nomade Circo Paniko che lo scorso inverno è stata accolta dalla città con un entusiasmo da ‘tutto esaurito’ ogni sera. L’edizione primaverile sarà ospitata sempre dal grande spazio verde di Villa Pini (Via del Carpentiere, 12) con un programma da oggi al 4 maggio che mette insieme sogni e desideri dei bambini, delle loro famiglie e dei ragazzi. Ogni appuntamento è una occasione di incontro e dì stupore. Come Panikose che inaugura questa sera il ricco cartellone, portando in scena il meglio del repertorio del Circo.

"Lo spettacolo, dicono, è una carrellata di "kose" - "Paniko", un Cabaret sperimentale che propone al pubblico la ricerca del Circo Paniko degli ultimi mesi, nuove "kose" in ambito artistico, acrobatico, comico e musicale (rigorosamente con musica dal vivo). Nuove "kose" appena nate …uscite fresche fresche dalla settimana di creazione appena conclusa qui a Bologna, a Villa Pini".

Una anteprima, quindi, riservata alla città che ha dimostrato di amare così tanto la compagnia. Una festa che continua, dopo la rappresentazione, con le selezioni del dj Ivanzre. Lo spettacolo sarà replicato domani, alle 17 e alle 21, seguito dal concerto di Nina Madù e le Reliquie Commestibili, tra musica e cabaret, tra testi surreali e omaggi alla straordinaria stagione del rock demenziale che, proprio a Bologna, grazie a Freak Antoni e agli Skiantos, è nata e si è sviluppata. Il gruppo racconta, attraverso le sue ballate, piccoli frammenti di quotidianità urbana, cercando ispirazione poetica da uno sguardo rivolto a una grata della metropolitana o da una corsia di un supermercato diventato monumento al consumo. Si prosegue ogni fine settimana, tra teatro e suoni. Il 10 aprile arriva Digiuno, una delle voci più originali della nuova ondata del rap italiano. Un artista dalla scrittura meticolosa, particolarmente attento all’elaborazione delle rime e al loro incastro perfetto, linguaggi che ha appreso nelle competizioni di freestyle, dove la capacità di improvvisare e di costruire sul momento un discorso solo gli elementi che danno identità alle parole. Come il suo collega più noto e concittadino, Murubutu, anche Digiuno si divide tra i palchi dell’hip hop e aule scolastiche, che frequenta da professore di lettere ed educatore. Caratteristica degli appuntamenti di Circo Paniko è l’essere offerti al pubblico senza l’imposizione di un preciso biglietto, ma lasciando che sia lo spettatore a decidere che valore dare alla proposta. Come dicono gli organizzatori, "l’ingresso è a offerta libera e consapevole". Dato il limitato numero di posti, è obbligatoria la prenotazione al numero telefonico 333 6298118.

Pierfrancesco Pacoda