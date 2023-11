Torna il classico tradizionale

È un ritorno all’antico, ma con una forte attenzione alla modernità, l’operazione approvata dal Collegio dei docenti del liceo Galvani. Ovvero si tratta di far ritornare, tra gli augusti muri del liceo classico più antico della città (1860), l’indirizzo classico tradizionale.

Non che prima non ci fosse, ma via Castiglione lo aveva un po’ rimaneggiato. Ora, dal prossimo settembre, il classico tornerà a essere il classico puro, con l’orario tradizionale. Ciò vale per il biennio, che nel classico è detto ginnasio e che sarà unico.

Al triennio, quindi al liceo, ecco l’innovazione: i ragazzi potranno scegliere tra due opzioni che sono il classico tradizionale o l’indirizzo Biologia, con curvatura biomedica. Invariati, "perché chiesti dalle famiglie", spiega il preside Fabio Gambetti (nella foto in alto),

il classico con certificazioni Cambridge Igcse e quello internazionale Francese o Tedesco.

Una scelta, quella del ‘ritorno’ al classico tradizionale, data anche dalla volontà di venire incontro alle reali inclinazioni dei ragazzi che, al momento dell’ingresso al Galvani, quindi dopo l’esame di terza media, potrebbe non avere le idee troppo chiare sull’indirizzo da imboccare subito al primo anno.

Insomma due anni di biennio comune per mettere solide basi e meglio chiarirsi le idee.

f.g.s.