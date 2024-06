Torna il concorso ‘Balconi fioriti’: "Anche così si valorizza il territorio"

Sono aperte le iscrizioni per il concorso a premi "Balconi fioriti", organizzato da Confabitare in collaborazione con l’associazione Oltr’Alpe e con il patrocinio del Comune di Monghidoro. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti i cittadini del comune. Il concorso vuole premiare l’estro e la fantasia dei cittadini, alle prese con fiori e piante, sono previste due categorie: ‘Balconi’ e ‘Giardini’, valutate da una giuria di esperti in base alla bellezza, l’armonia cromatica, l’originalità e la maestria nella coltivazione delle piante. Per ogni categoria verrà premiato il primo, il secondo e il terzo posto: in palio ci sono buoni da spendere presso punti di vendita locali di piante, fiori e articoli di giardinaggio. Le iscrizioni sono aperte fino al 15 luglio e i vincitori verranno annunciati durante la cerimonia di premiazione prevista per venerdì 9 agosto a Monghidoro.

"Ringrazio Confabitare per la preziosa collaborazione - commenta il sindaco Barbara Panzacchi -. Questo concorso contribuisce ad incentivare il decoro di Monghidoro e delle sue frazioni, impreziosendo e valorizzando il nostro territorio".

"I balconi e i giardini fioriti non solo sono uno spettacolo visivo - commenta Alberto Zanni, presidente Confabitare -, ma offrono anche vantaggi estetici e funzionali: creano un’atmosfera accogliente e armoniosa nelle nostre case che che contribuisce a migliorare la qualità della vita di chi vi abita o vi soggiorna". L’iscrizione al concorso dovrà avvenire entro e non oltre il 15 luglio recandosi presso l’ufficio IAT del Comune di Monghidoro in via Matteotti 1, oppure telefonando al numero 331-4430004 o scrivendo una mail a: iat@monghidoro.eu specificando nome, cognome, mail, indirizzo, telefono e l’indicazione della categoria a cui ci si iscrive (una sola: giardini o balconi).