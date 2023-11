Torna il concorso in memoria di Donatella Zappi. Alla scuola Sassatelli la premiazione dei vincitori

Alla scuola primaria Sassatelli si è tenuta la premiazione della 19ª edizione del concorso dedicato alla memoria dell’insegnante Donatella Zappi, che per molti anni ha lavorato proprio in quella scuola, promosso dalla direzione didattica statale di Castel San Pietro Terme. Una premiazione come sempre molto festosa, con la partecipazione di tutti i bambini delle classi e sezioni della direzione didattica che hanno realizzato le opere dedicate al tema del concorso ’Uno per tutti, tutti per uno (diversi, uguali, simili ma tutti speciali)’. Erano presenti, insieme ai rappresentanti della famiglia Zappi, l’assessora alle Politiche educative Giulia Naldi, la dirigente scolastica Giovanna Chianelli, alcuni sponsor e i rappresentanti dei genitori.

Tanti sono stati i premi assegnati alle opere, tutte molto belle e originali. Questi i primi classificati nelle tre categorie: per le scuole dell’infanzia il primo premio è andato alle sezioni B, G, L della scuola Ercolani, per il primo ciclo della primaria ha vinto la classe 2A della scuola Don Milani e per il secondo ciclo della primaria la classe 5B della scuola Sassatelli. Le opere saranno esposte dal 2 dicembre al 6 gennaio al primo piano del Municipio. Il concorso è stato realizzato grazie al contributo della famiglia Zappi, del Comune e degli sponsor, che ogni anno realizza un calendario con gli elaborati delle classi e sezioni.