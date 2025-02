Torna il contest per baby talenti della musica

L’hashtag della nona edizione del premio Giuseppe Alberghini è #Webelieveinartist. Il riconoscimento, nato nel 2015 grazie all’Unione Reno Galliera, sostiene e valorizza la cultura musicale tra i giovani e favorisce l’affermazione di artisti esordienti. Al contest potranno partecipare tutti i giovani talenti della musica strumentale e della composizione nati, domiciliati o comunque formatisi negli istituti della regione Emilia-Romagna. È possibile iscriversi sul sito www.renogalleria.it/nonaedizionepremioalberghini tramite Spid fino all’11 aprile. L’adesione è gratuita e per questa edizione si aggiunge una sezione dedicata ai licei musicali. La direzione artistica del Premio è affidata al cantante lirico e scrittore Cristiano Cremonini. Le selezioni dei talenti si terranno dal 20 al 27 maggio. Durante il concerto finale – che si terrà in giugno –, ci sarà la premiazione dei vincitori e si esibiranno soltanto alcuni degli artisti selezionati.

Il premio desidera anche inserire i musicisti nascenti all’interno di esperienze lavorative vere e proprie, creando una rete di collaborazioni con importanti istituzioni. Ne è esempio La Fondazione teatro Comunale di Bologna che ospiterà il concerto dei vincitori all’interno della rassegna itinerante di Domenica in Musica. "A Bologna la musica è vita – ha affermato Maurizio Tarantino, responsabile marketing e comunicazione del Comunale di Bologna – e il teatro deve impegnarsi nella diffusione della musica classica".

Numerose anche le borse di studio per i vincitori delle varie sezioni presenti sul bando. "Premiare i ragazzi – ha detto Gianfranco Guerini Rocco, coordinatore Distretto Lions 108tb – significa incentivare il talento del futuro e ringraziare chi ci pagherà le pensioni (ride). Il premio alla sua prima edizione – continua – ha visto 86 partecipanti. Lo scorso anno erano 310". Il concorso è patrocinato da Regione Emilia-Romagna, Città Metropolitana di Bologna , Emil Banca Credito, All for Music, QualiWare, Lavoropiù e Cna. "Diffondere cultura – ha sostenuto Claudio Pazzaglia, direttore del Cna – è un modo per seminare pace. Per tale ragione, il Cna è lieto di prendere parte al progetto".

Mirko Di Meo