Torna il contrabbando di sigarette. Sequestrati 250 chili al Marconi

Oltre 250 chili di sigarette di contrabbando sequestrate, in meno di nove mesi, all’aeroporto Marconi da militari della Guardia di Finanza e personale delle Dogane. Valigie piene di pacchetti di sigarette, provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh e dai Paesi nordafricani. Numeri record, che, come spiega la tenente Eleonora Perea, comandante del Secondo nucleo operativo delle Fiamme Gialle di stanza all’aeroporto, "dimostrano come le importazioni illegali di tabacchi lavorati esteri attraverso lo scalo bolognese siano aumentate notevolmente negli ultimi mesi. Nel 2023, parliamo di un quaranta per cento in più rispetto al 2022".

Dell’ingente quantitativo di sigarette sequestrate, circa 120 chili erano del tipo ‘cheap white’, cioè regolarmente registrate nei Paesi di produzione, tuttavia non commercializzabili in Italia e nell’Unione Europea, in quanto non conformi agli standard di sicurezza comunitari e più dannose per la salute dei fumatori. "Si tratta – spiega la comandante Perea – di sigarette particolarmente nocive, perché contenenti percentuali di nicotina e catrame molto più alte rispetto a quelle contenute nelle sigarette vendute in Italia".

I sequestri sono arrivati a seguito di controlli a campione: "Non si tratta di iniziative di monitoraggio su voli specifici – continua la tenente –, perché i contrabbandieri spesso, per tentare di eludere i controlli, fanno più scali così da nascondere il Paese da cui sono effettivamente partiti". Che non si tratti di trasporti ‘a uso personale’ si evince dalla quantità di pacchetti trasportati: "Dieci chili sono il peso massimo di tabacchi trasportabile: parliamo già di una bella quantità – dice ancora la tenente Perea –. In questi mesi, abbiamo denunciato cinque cittadini extracomunitari perché al seguito avevano quantità molto più ingenti di sigarette ‘vietate’". Altri sedici passeggeri, invece, sono stati sanzionati, con una multa complessiva pari a 368mila euro. La maggior parte di questi viaggiatori arrivava dal Pakistan e dal Bangladesh. Alcuni anche dal Nordafrica: da Egitto, Marocco e Tunisia.

"Queste sigarette, tra l’altro, si riconoscono subito – spiega la comandante –. Infatti, a differenza dei pacchetti commercializzati in Italia e in Unione Europea che devono riportare sulla confezione gli avvertimenti sui rischi del fumo per la salute, queste hanno invece un packaging molto accattivante, anche con disegni colorati".

Le sigarette sequestrate erano probabilmente destinate a centri di stoccaggio, per essere poi smistate nel mercato nero per soddisfare il fabbisogno delle comunità straniere di riferimento. Approfondimenti, in proposito, sono in corso, per capire dove fossero destinate le scorte di tabacchi lavorati esteri e quale fosse la rete, successiva, di distribuzione.