Torna il festival della cultura celtica. Rievocazioni, concerti e mercatini

Da venerdì 27 giugno a domenica 29 giugno e da venerdì 4 luglio a domenica 6 luglio torna a Monterenzio il Festival della Cultura Celtica – XVII edizione, a cura dell’associazione Valle di Taranis in collaborazione con altre associazioni del territorio e con il patrocinio del Comune di Monterenzio. Nello specifico questa edizione di Monterenzio Celtica sarà dedicata a Monte Bibele, il sito archeologico da cui tutto ebbe inizio oltre 50 anni fa. I reperti trovati a Monte Tamburino sono conservati nel Museo L. Fantini di Monterenzio. Durante la manifestazione verranno proposti spettacoli di musica e danze tradizionali, rievocazioni storiche e di vita da campo, suggestive cerimonie del fuoco, artigianato tematico e attività per tutte le età, oltre alla possibilità di gustare l’enogastronomia degli stand gastronomici a tema.

Nel corso della manifestazione si potrà assistere all’esibizione di diversi gruppi, in particolare, il 28 e il 29 giugno si esibirà il gruppo Rota Temporis, sempre domenica 29 giugno sul palco principale si esibirà anche il gruppo folk metal degli Adgarios. Il festival si concluderà domenica 6 luglio con il concerto del gruppo Uttern. Il ricco programma del festival si articola in sei giornate, in tutta la zona della manifestazione sarà allestito un mercato di manufatti celtici oltre alla presenza di aziende agricole della zona che proporranno le loro specialità. Alle 19 apriranno gli stand gastronomici e nelle domeniche saranno aperti anche per il pranzo.

Nelle giornate del festival il Museo Archeologico L. Fantini osserverà delle aperture straordinarie fino alla mezzanotte. Per i bambini, sabato 28 e domenica 29 giugno verrà organizzato lo spettacolo nel bosco ’La Nebbia dei draghi’ e sempre in queste due giornate ci saranno laboratori di giocoleria con bastone, tarocchi delle creature fantastiche, cantastorie e bodypainting con l’artista Elisabetta Borille. Per le giornate di sabato 5 e domenica 6 luglio è invece prevista la BiblioWitch con lettura di fiabe e leggende nordiche. Il mago Mario Merlino sarà presente tutti i quattro giorni con giochi magici e curiosità. Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno, sabato 5 e domenica 6 luglio si potrà assistere alla rievocazione storica della vita quotidiana dei celti e respirare l’atmosfera senza tempo che queste rievocazioni sono in grado di generare. Oltre alle rievocazioni si potrà ammirare l’arte della falconeria con I Rapaci di Eddy. Ci sarà inoltre la possibilità di partecipare agli stage di tiro con l’arco storico, lancio della scure e del coltello e lancio del Gaesum ovvero il giavellotto. Per chi avesse inoltre desiderio di cimentarsi con l’arpa celtica, ci sarà il Gazebo dell’Arpa.

Zoe Pederzini