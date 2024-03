Torna il Festival della divulgazione. Pianificare per migliorarsi la vita

Festival della divulgazione arriva a San Pietro in Casale con l’incontro ‘Arricchirsi ed essere felici. Come la pianificazione può cambiarti la vita’, a cura di Emanuele di Maio, consulente finanziario. Ritorna nel 2024 il (piccolo) Festival della Divulgazione, con una terza edizione che, con un programma ricco e articolato, sta coinvolgendo tutto il territorio dell’Unione Reno Galliera. Come nelle prime due edizioni, l’intento è promuovere lo strumento della divulgazione quale antidoto alla superficialità che caratterizza la comunicazione dei social media.

Una superficialità che porta con sé i rischi, concreti e attuali, della banalizzazione della conoscenza e della diffusione di fake news, di teorie pseudoscientifche, complottismi, leggende metropolitane, approcci antiscientifici e interpretazioni strumentali della realtà. Il Festival, promosso dal Comune di San Giorgio di Piano e dall’Unione Reno Galliera con il sostegno degli altri Comuni ospitanti, persegue questo ambizioso scopo col tramite di relatori competenti e preparati nei loro rispettivi settori di ricerca e studio, ma anche mettendo a disposizione delle scuole laboratori scientifici gratuiti destinati a ragazzi e ragazze delle Scuole Elementari e Medie per la promozione del pensiero critico.

Prossimo appuntamento dunque domani alle 21, in Biblioteca Mario Luzi a San Pietro in Casale, per parlare di pianificazione finanziaria insieme a Emaunuele di Maio, consulente finanziario con l’incontro ‘Arricchirsi ed essere felici: come la pianificazione può cambiarti la vita’. Gli eventi sono tutti a ingresso libero, grazie alle risorse stanziate dai Comuni organizzatori e al sostegno di alcuni sponsor: Mas Srl, Interporto Bologna, Coop Reno, Emilbanca, Farmacia Cooperativa e Manservigi srl. Per informazioni e per la prenotazione (non obbligatoria) il riferimento è la Biblioteca comunale Luigi Arbizzani di San Giorgio di Piano: 051/6638529 – biblioteca.sg@renogalliera.it.

z. p.