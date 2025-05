Torna il Festival della legalità

Tra oggi e il 18 maggio torna a Valsamoggia il Festival AUT/AUT. Nato 13 anni fa per valorizzare la cultura della legalità e dell’antimafia sociale, ha portato all’attenzione di cittadini e scolaresche i temi più vari (dalle ecomafie alla speculazione edilizia, dalla mala finanza ai rapporti tra mafia e istituzioni). L’edizione 2025 del Festival vedrà la proiezione di documentari e videoinchieste in tema di infiltrazione mafiosa sul nostro territorio, fino al recupero della memoria storica con un focus sul periodo dello stragismo a Bologna, dalla Stazione alla Uno Bianca, e un approfondimento sull’eccidio di Monte Sole. Spazio anche per la musica con una serata che vedrà esibirsi in Piazza Garibaldi a Bazzano, giovani band.