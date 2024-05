Torna il Festival della Zuppa e raddoppia su due giorni

È stata una delle primissime manifestazioni a parlare di cibo come collante sociale senza dimenticarne l’aspetto più gustoso, tra ingredienti e specialità. Il Gran Festival Internazionale della Zuppa è stato davvero un passo avanti a tutti, trainato dalla passione di Lydia Buchner e dalle tante persone che sono entrate nel suo sogno, e non smette di ispirare: oggi e domani fa il suo ritorno, dopo quattro anni di fermo e porta con sé la gara ludica di zuppe che torna al parco Pasolini del Pilastro: sarà una ’due giorni’ con il preludio ad alto grado di intrattenimento oggi e con la tradizionale gara zuppesca domani. "Gatta e pollo, i simboli storici del festival che rappresentano la possibilità della convivenza tra diversi – spiega l’organizzazione, l’Associazione Oltre…/Camere d’Aria che opera con il patrocinio del Quartiere San Donato e della Regione – dondolano sul nostro mondo in squilibrio, convinti che un altro gioco è possibile!". L’accettazione delle zuppe in gara, con l’assegnazione della postazione, avverrà alle 14,30 e l’assaggio da parte del pubblico (che dovrebbe portare con sè ciotole e cucchiai e può assaggiare tutto gratuitamente) sarà alle 16, con incursioni clownesche di Lela Lampone e apertura dei mercatini artigianali. Poi la premiazione verso le 19 da parte della giuria di qualità e popolare.

Ma ecco oggi il preludio alla zuppa, con apertura di 14 laboratori gratuiti, per tutte le età che spaziano dal taglio in legno, al Twerk, al bricolage per bambine e bambini. In concomitanza con il festival tre portici del cosiddetto ’Virgolone’ al Pilastro vedranno all’opera l’artista Luvi coadiuvata da rue_125 per creare un murales, come prima tappa di un sogno di Lino Bertone, abitante del Pilastro.

Benedetta Cucci