Torna il Mangirò. Domenica è atteso anche Gino Fabbri

Giunto alla sua 21esima edizione, domenica ritorna a Monghidoro il Mangirò, un evento pensato e organizzato dal Forno di Calzolari. Aperto agli artigiani panificatori dell’Emilia-Romagna, il Mangirò è una vera e propria vetrina per le eccellenze del territorio e ospita, tra le sue tappe, anche il progetto "Ti voglio Pane", promosso da Cna Emilia-Romagna, volto a promuovere e sostenere la panificazione artigianale come patrimonio culturale. A rendere possibile tutto questo ci saranno grandi ritorni e nuove sorprese: Mario Ferrara del Ristorante Scacco Matto e Federica Frattini del Podere San Giuliano, Fabio Fiore del ristorante Quanto Basta, Gianluca Esposito executive chef del The Social Hub, lo chef Marco Canelli, i dolci del maestro pasticcere Gino Fabbri (foto sopra), gli impasti meravigliosi di Berberè, i mix di sapori del burger bar La Mandria e ancora conferme come la cucina nomade di Match || hot wild tasty e dei cuochi del Rifugio Fantorno fino a nuove sorprese come Baak, la libreria con bistrò di Bologna, accompagnati da Il Fungo Eclettico. Ad aggiungersi alla vasta lista anche il Biodistretto Appennino Bolognese con una proposta di formaggi Latte Fieno di Montagna fatti da allevatori dell’Appennino. Non mancherà l’amatissimo bar Touring di Monghidoro. Disponibile anche quest’anno il menù vegetale. Ci saranno le bibite di Zeid Nabulsi di Beebo, le bevande fermentate di Funky Fermenteria, la viva komboucha di Fruilab e i miscugli irriverenti di Sam di AmicEarth, accompagnati dai vini naturali di Mattia Donini di Scandellara, dell’azienda agricola biodinamica Aldidà del Fiume e dell’azienda agricola Caccianemici. Per le fan e i fan delle birre, ritorna il team del birrificio artigianale Ca’ del Brado con le loro birre acide.