Torna il Memorial Lolli. Attesi oltre 150 atleti

Battesimo per la terza edizione del memorial Bruno Lolli con profusione di grandi campioni dell’atletica ieri mattina nella sede della Lolli automotive di via Dozza, nella zona industriale tra Zola e Casalecchio. Qui si è svolta la presentazione della gara podistica in ricordo del fondatore della Lolli auto, morto il 26 aprile del 2021, imprenditore sempre in movimento, a partire da Vergato, suo paese di origine, fino all’approdo a Casalecchio, dove abitava e dove aprì la sua prima carrozzeria. Prima di trasferirsi nella zona industriale di Zola, in via Dozza, dove ha realizzato il Centro polivalente Lolli Auto, azienda artigianale al servizio dell’auto che conta una ventina di collaboratori e spazio nel quale si è sempre combinata in armonia il lavoro e la passione per il podismo e per la corsa. Un marchio biancorosso che non si è sbiadito neppure con la sua scomparsa grazie all’impegno dei suoi famigliari e degli amici di sempre. Così, nel suo nome, sabato prossimo, dalle 15, va in strada la terza edizione della gara nazionale di corsa sulla distanza omologata di cinque chilometri. Oltre 150 atleti provenienti da tutta Italia e anche da alcuni Paesi esteri, anticipati e descritti da Roberto Brighenti, si daranno battaglia su questo circuito podistico introdotto da pochi anni dalla Federazione mondiale di atletica e che nella zona industriale si svolgerà tra via Dozza, via Roma e via Casteldebole. Una competizione che si svolgerà con la regia organizzativa dell’atleta Arturo Ginosa. Alla presentazione hanno partecipato anche Stefano Mei, presidente della federazione italiana di atletica leggera, affiancato dall’olimpionica e primatista nazionale di lancio del martello Ester Balassini. Entrambe le star dell’atletica azzurra hanno sottolineato il valore di iniziative come questa: "L’atletica si nutre di queste passioni e della tenacia di generazioni di atleti. Ed è bello vedere la figlia Cristiana già affiancata dalla nipote Jessica, portare avanti e sempre più in alto il lavoro di Bruno. Bravi a ricordare il passato e bravissimi a continuare nel segno dell’atletica", ha detto il presidente Mei. Al suo fianco Ester Balassini, nata e cresciuta nella stessa via, a poche decine di metri dall’officina ‘sportiva’ dei Lolli: "Qui ho avuto il mio primo imprinting sportivo", ha detto la Balassini. Al tavolo anche il sindaco Dall’Omo e l’assessore Russo che hanno portato i saluti e i complimenti della comunità sportiva locale. Raffaella Pannuti ha chiarito che gli utili verranno destinati all’assistenza domiciliare gratuita e che ogni atleta donna avrà in dono il ciclamino dell’Ant.

Gabriele Mignardi