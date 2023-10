Torna il Mercato delle pulci

Oggi in piazza Lucio Dlla arriva il Mercato delle pulci, appuntamento con cadenza mensile nell’ambito del Festival DiMondi. Un mercatino cresciuto spontaneamente spinto da quell’economia dell’usato in costante aumento. Non solo si può acquistare, ma anche vendere: tutti possono portare il proprio banchetto, registrandosi su sito mercatodellepulcibologna.it.