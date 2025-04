Torna il Paradiso jazz festival. In scena c’è Kurt Rosenwinkel

Come Satie prevedeva, si vanno allentando i confini tra le musiche. Vaticinio a cui dà sostanza il talento del chitarrista di Filadelfia Kurt Rosenwinkel stasera (alle 21,30) alla guida di una triade che conta su Dario Deidda al basso elettrico e Joost van Schaik alla batteria. È il terzo rendez-vous della 17° edizione di Paradiso Jazz Festival, rassegna ospitata dalla Sala Teatro Paradiso del Circolo Arci San Lazzaro (via Bellaria 7), 800 posti a sedere e un cartellone da stropicciarsi gli occhi.

Frontiere aperte alla creatività per la griffe del direttore artistico Marco Coppi, musicista, tra i protagonisti della kermesse. Fuoriclasse della musica ambrata afro-americana sotto il profilo strumentale e compositivo, Kurt Rosenwinkel non ha cercato scorciatoie, aggiudicandosi nel 1995 il premio Composer’s Award dal National Endowment for the Arts. "Inimitabile innovatore" per Down Beat, ribalte, registrazioni e tour con il gotha del jazz planetario, ha pubblicato una serie di album rivoluzionari, come Deep Song (2005), cui partecipano Mehldau e Joshua Redman. O The Enemies of Energy e The Next Step, sperimentando con Heartcore.

Dario Deidda compositore, contrabbassista, vincitore per otto volte del riconoscimento come miglior bassista italiano al Jazzit Award, ha collaborato con artisti jazz, pop e rock internazionali, da Marcus Miller, Ben Sidran e Michel Petrucciani a Benny Golson e Randy Brecker, da Pino Daniele a Fiorella Mannoia. È il musicista di punta del Kurt Rosenwinkel Standars Trio e Quintet, insieme al chitarrista Mark Turner e al batterista Marcus Gilmore. Joost van Schaik originario di Zwolle, nel 1995 ha vinto il Tama Drummers Award, premio per il giovane batterista più promettente del Benelux. Dalle 19,30 cena su prenotazione nella sala 77. Per info: info@arcisanlazzaro.it, 051 627 9931.

Gian Aldo Traversi