Torna il Pinocchio di Comencini . Francesca: "Anticipò le serie di oggi"

Con Le avventure di Pinocchio di Luigi Comencini, versione cinematografica dello sceneggiato televisivo, inaugura domani alle 21,45 Sotto le stelle del cinema e pure la retrospettiva a lui dedicata del Cinema ritrovato. Lo presenta la figlia Francesca Comencini.

Signora Comencini, la retrospettiva si intitola ’Prima la vita!’. Cosa ci racconta? "È una frase di mio padre. Una vita intera dedicata al cinema in cui la vita, però, si è sempre intrecciata col cinema e il cinema non è mai stato qualcosa di fine a se stesso o autoreferenziale. Per lui è stato sempre una scommessa appassionata e un modo per vivere meglio e far vivere meglio anche gli altri".

Stasera si vedrà il film ’Le avventure di Pinocchio’. Il mondo dei bambini è stato un grande tema per Comencini, di cui si vedranno più avanti ’Bambini in città’, ’La Finestra sul Luna Park’ e ’Incompreso’. Perché tanta importanza? "Sentiva una fascinazione potentissima verso l’infanzia e, anche da adulto, voltarsi verso la propria infanzia e verso l’infanzia in generale che lui riteneva importante, misteriosa e di grande insegnamento, era un’altra delle sue chiavi per capire la vita e fare cinema. Pinocchio è un capolavoro assoluto di questo, mostra la curiosità, l’istinto di libertà, di disubbidire, del candore anche nel dire le bugie e nel comportarsi male. Anche da vecchio questo lo affascinava e ha sempre preso il tempo, anche con i suoi nipoti, di abbassarsi all’altezza del bambino".

Ripensando agli anni di Pinocchio (1972), vengono in mente questi ultimi dieci anni ricchi di serie tv, con grandi registi e attori che dicono sì alla serialità. Suo padre è stato un precursore, con il cast che ha messo insieme? "Noi italiani abbiamo una caratteristica: per alcune cose siamo dei pionieri, ma poi ce lo dimentichiamo. Molti grandi registi italiani, tra i quali mio papà, hanno praticato senza nessun problema il cinema e la televisione, con gli sceneggiati, antenati delle serie di oggi. Sapevano bene che non erano la stessa cosa, ma hanno avuto per entrambi la stessa urgenza cinematografica. Pinocchio, la fiaba più popolare d’Italia per lui, era veramente cinema all’ennesima potenza con questa idea di fare un cinema popolare, e farlo con un taglio televisivo non era solo adatto alle continue e immense sfumature del racconto, ma poteva raggiungere tutti. Questa cosa dello sceneggiato televisivo si è persa, si è poi guardata con sospetto, ma c’è da dire che anche la tv è cambiata, divenendo commerciale. La serialità oggi è a tutti gli effetti una costola del cinema".

Nella retrospettiva scopriamo Comencini come pioniere delle cineteche europee. Dalla fine degli anni ’30, con Ferrari e Lattuada, comincia a raccogliere pellicole. E fonda la Cineteca di Milano. "Lui è stato un grande appassionato e conoscitore di cinema prima di diventare regista. E ha avuto questa incredibile attività prima della guerra, per cui passava le giornate a girare in bicicletta per recuperare le pellicole che andavano distrutte".