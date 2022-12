Torna il pranzo dei volontari dopo gli anni della pandemia

Dopo tre anni di sospensione per le note vicende pandemiche si sono ritrovati nella sala dei ricevimenti del Nuovo Parco dei Ciliegi, a Zola, i componenti del grande gruppo di volontari che operano all’interno di diverse associazioni attive tra Zola, Casalecchio, Borgo Panigale e altri comuni dell’hinterland cittadino. Un gruppo generato da una costola di volontari Avis, che sotto la guida del presidente Enzo Saloni e del capogruppo Valter Ruggeri, non hanno smesso di operare al servizio della comunità nei diversi ambiti di azione.

Amici e volontari che fanno parte della Pubblica assistenza, dell’Auser, dell’Ancescao, della Fanep, di centri culturali e case dell’accoglienza, negli ospedali e nelle guardie ecologiche. "Tre anni fa festeggiammo i primi quindici anni di collaborazione e di amicizia cementata da tante uscite e dalla comune passione per il viaggio. Sono stati tre anni difficili, colmi di preoccupazione e di coinvolgimento nelle attività che hanno comunque sostenuto tante persone in difficoltà – hanno detto Enzo Saloni e Valter Ruggeri –. Ci scambiamo gli auguri e condividiamo le esperienze di un costante gioco di squadra. Perché poi dopo tante limitazioni, pur nella prudenza che induce l’esperienza fatta, ci teniamo a rafforzare l’amicizia all’insegna della buona tavola e in un clima di festa", hanno concluso gli organizzatori.