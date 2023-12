Torna il pranzo di solidarietà. Al Vialarga un pasto per 250

Solidarietà e compagnia. È questo lo spirito del pranzo di Natale che il 25 occuperà la galleria del centro commerciale Vialarga, per dare spazio all’iniziativa ‘Insieme è Natale’. Un evento solidale, organizzato da Spazio Conad, il centro commerciale e il Comune, che inviterà circa 250 persone sole o in difficoltà a trascorrere la giornata festiva in compagnia di oltre 80 volontari dell’associazione Il Parco Odv. Un numero di ospiti in crescita rispetto allo scorso anno. "I numeri degli ospiti sono aumentati, anche perché a Bologna sono cambiati i dati complessivi di accoglienza e di inclusione – spiega la consigliera comunale Roberta Toschi –. Stiamo affrontando anche il tema dell’immigrazione: Bologna è pronta ad accogliere. L’iniziativa di grande pregio dà un segnale di bolognesità, cioè la capacità di accogliere e di includere, pensando alle persone e ai loro bisogni".

I cittadini, selezionati dal servizio sociale comunale, Cucine Popolari, Banco di solidarietà e dalla comunità Sant’Egidio, potranno godere di un pasto caldo, donato da Camst, che rispecchia la tradizione, senza escludere le abitudini alimentari differenti dalle nostre. "Il centro commerciale è chiuso per la festività, ma sarà aperto esclusivamente per gli ospiti - spiega Michele Orlandi, direttore rapporto soci Emilia di Conad Nord Ovest –. Abbiamo organizzato un pranzo che è ormai tradizione, in un luogo diverso dal classico ristorante, scegliendo la galleria del centro commerciale". Si tratta della ventinovesima edizione di un progetto che mostra "la passione che riversiamo nei negozi e nelle nostre comunità – conclude Riccardo Grassi, direttore dell’ipermercato Spazio Conad –, per condividere e dare opportunità per le persone, come un punto di riferimento". Pmg-Italia metterà a disposizione i propri mezzi per rendere fruibile la mobilità ai partecipanti, mentre Felsinea Eventi darà per l’occasione tavoli e sedie. Mariateresa Mastromarino