Torna il premio per le imprese giovani

Torna per la settima edizione, e un premio da 15.000 euro, Coopstartup Romagna, il bando che stimola l’innovazione d’impresa tra giovani e non solo. Il format sarà presentato online giovedì 7 marzo alle 17.30 dal responsabile Promozione di Legacoop Romagna, Emiliano Galanti (foto). La centrale dà infatti vita all’iniziativa assieme a Coop Alleanza 3.0, Coopfond e Federcoop Romagna: saranno premiati fino a quattro progetti al termine del percorso di selezione, formazione e tutoraggio che impegnerà i gruppi dall’1 aprile, data ultima di iscrizione, fino a dicembre, quando si terrà la cerimonia di consegna. Sono inoltre previsti premi aggiuntivi per i progetti di Cooperative Sportive e di Comunità Energetiche Rinnovabili in forma cooperativa, grazie anche al patrocinio del Coni Emilia-Romagna. Nelle prime sei edizioni Coopstartup Romagna ha investito oltre 200.000 euro nei territori di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna per promuovere la creazione di nuove cooperative.