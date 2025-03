Torna il premio solidale in memoria del docente

Torna il Premio dedicato a Marco Biagi. La direzione di QN e il Resto del Carlino, con il benestare e il favore della famiglia, per il 2026 istituirà il ‘Premio Marco Biagi per la Solidarietà Sociale’. Una scelta che avviene, non a caso, a pochissimi giorni dal 140esimo compleanno del Carlino, che cade il 21 marzo.

Il ‘Premio Marco Biagi-il Resto del Carlino per la Solidarietà Sociale’ ritorna dopo alcuni anni di sospensione e ha lo scopo di valorizzare le associazioni senza fine di lucro (onlus) operanti nei Comuni di Bologna e Modena che, per gli obiettivi che si propongono e per le attività svolte, si sono distinte in modo particolare nell’assistenza (sociale e sanitaria) e nella formazione di persone e categorie svantaggiate con particolare attenzione ai giovani e alle donne.

Il premio, in particolare, si propone di mettere in evidenza tutte quelle realtà associative che si impegnano nella formazione specifica entrare e rimanere nel lavoro. I premi istituiti sono quattro, rispettivamente due per ogni provincia, dedicati alla platea femminile e giovanile. Sono esclusi dal bando i partecipanti alle precedenti edizioni del premio che sono stati ritenuti vincitori.

Ecco, nel dettaglio, le modalità per partecipare al premio. Le associazioni possono segnalare la propria attività e proporre la loro candidatura entro e non oltre il 31/12/2025, indirizzando per posta a: Segreteria Organizzativa Premio Marco Biagi - via Enrico Mattei, 106 - 40138 Bologna, oppure per posta elettronica a: premiobiagi2026@monrif.net.

Ci sarà spazio anche per i nostri lettori. Si accettano come candidature anche le segnalazioni dei lettori che fossero a conoscenza di associazioni che svolgono attività meritorie attinenti con le motivazioni e finalità del premio. La commissione giudicatrice è presieduta da Agnese Pini, direttrice de il Resto del Carlino e delle altre testate del nostro gruppo. I membri della giuria verranno comunicati entro l’1 settembre 2025. I premi e i riconoscimenti dell’edizione del Premio verranno comunicati e assegnati in occasione del prossimo anniversario dell’assassinio di Biagi. Per info basterà collegarsi al sito www.ilrestodelcarlino.it