Torna il Premio Venturi: "Sostegno all’innovazione"

"La ricchezza vera nasce dal dare voce a studenti portatori di idee innovative, che possano trovare una loro collocazione sul territorio". Simona Tondelli, prorettrice vicaria del dipartimento di Architettura dell’Alma Mater, commenta la pubblicazione del bando della quinta edizione del Premio Giacomo Venturi, promosso da Legacoop e Inu (Istituto nazionale di urbanistica) e patrocinato da Comune, Città metropolitana, Regione e dipartimento di architettura. Il bando, pubblicato a inizio aprile e in chiusura il 31 ottobre, è rivolto agli studenti e ai laureati magistrali che abbiano frequentato a partire dall’anno accademico 2020-2021 e ai dottori di ricerca che abbiano ottenuto il titolo a partire da gennaio 2020. Il primo premio, riservato a studenti (singoli o in gruppo), consiste in un assegno di 2.000 euro e nell’iscrizione all’Inu per un biennio; il secondo, per le tesi di neolaureati, prevede un assegno di 3.500 euro e la pubblicazione di una sintesi della tesi su ‘Urbanistica Informazioni’. Il terzo premio, riservato alle tesi di dottori di ricerca, ha un valore di 5.000 euro e include lo stesso tipo di pubblicazione su ‘Urbanistica Informazioni’. I premi verranno assegnati a dicembre.

Rimasto bloccato per quattro anni a causa della pandemia, il bando è stato ampliato sia nel montepremi che nelle categorie di beneficiari: "La rigenerazione urbana diventa sempre di più trasversale, il concorso è stato aperto anche a studenti esterni ad Architettura", spiega Simone Fabbri di Legacoop.

"A Giacomo sono sempre state riconosciute la capacità di visione a lungo termine, la competenza, disponibilità e l’integrità assoluta", spiega la presidente di Legacoop Rita Ghedini.

"Il premio si rivolge a studenti, laureati e laureandi, quel cervello collettivo che è la principale risorsa della città", rimarca l’assessore comunale all’Urbanistica, Raffaele Laudani.

"Se si potessero intitolare gli uffici, l’ufficio di rigenerazione urbana sarebbe intitolato a Venturi", puntualizza Alessandro Delpiano, direttore dell’area Pianificazione territoriale della Città Metropolitana, ricordando l’ex sindaco di Zola Predosa, assessore e vice presidente della provincia di Bologna, prematuramente scomparso in un incidente d’auto il 4 ottobre 2014.