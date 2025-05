Torna il progetto ’Bologna Sport Lovers’ : "Corsi e informazioni contro la sedentarietà"

Torna il progetto "Bologna Sport Lovers". La seconda edizione dell’iniziativa, che nel 2024 ha coinvolto circa 350 partecipanti, è stata presentata ieri a Palazzo d’Accursio. Promosso da Aics in collaborazione con l’Ausl di Bologna e con il contributo della Regione, ha l’obiettivo di contrastare la sedentarietà e promuovere uno stile di vita sano. Il progetto è gratuito e mira a promuovere lo sport come veicolo di inclusione sociale, con focus su parità di genere e contrasto alle disuguaglianze. L’iniziativa, che, come sottolinea l’assessora regionale allo Sport Roberta Frisoni, riflette pienamente gli obiettivi regionali in tema di salute e sport, coinvolge la scuola primaria Scandellara, dove sono già avviati laboratori motori multisport.

Si attiveranno inoltre corsi di ginnastica alla Casa di Quartiere Scipione del Ferro e sessioni di pilates e ginnastica posturale per i dipendenti Ausl di Beroaldo, Mengoli e Pilastro. Saranno infine presenti sportelli informativi con la nutrizionista dell’Azineda Usl Marika Sardo Cardalano; la presidente del quartiere San Donato-San Vitale Adriana Locascio ha sottolineato l’importanza dell’informazione qualificata.

Ulteriori sportelli informativi disponibili il 17 e il 24 maggio e il 7 giugno presso le Coop del quartiere San Donato-San Vitale. Gerardo Astorino, dirigente medico di Ausl, ha ricordato il calo della sedentarietà dal 23% al 18% registrato tra il 2008 e il 2011 grazie al progetto "Datti una mossa!". "La sedentarietà non è un problema esclusivo delle fasce giovanili", ha detto Maurizio Mancini, presidente comitato regionale Aics sottolineando la necessità di un intervento sulla fascia tra i 35 e i 50 anni.